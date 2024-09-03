Ринас Ахмадеев примет участие в забеге в рамках марафона «Нижний Новгород». Атлет пробежит 10 км

8 сентября в Нижнем Новгороде пройдет марафон от команды «Лига Героев». Участники будут соревноваться на дистанциях 42,2 км, 10 км, и 5 км.

Ринас Ахмадеев (чемпион России и победитель на дистанции 10 км на марафоне «Белые ночи») сообщил в социальных сетях, что собирается пробежать 10 км на старте в Нижнем Новгороде. Основная подготовка у атлета идет на забег «Пушкин – Санкт-Петербург». Ринас планирует установить новый рекорд дистанции 30 км.

Призовой фонд на марафоне «Нижний Новгород» составляет 2 400 000 рублей и будет распределен между победителями и призерами с 1 по 5 место на дистанциях 42,2 км и 10 км.

Зарегистрироваться на забег еще можно на сайте организатора .