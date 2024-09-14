Результаты XXVII Новосибирского полумарафона А.Раевича. Победители – Артем Попов и Анна Викулова, на 10 км – Юрий Клопцов и Мария Ермакова
14 сентября в Новосибирске прошел XXVII полумарафон А.Раевича. Участники соревновались на дистанциях 1,5 км, 3 км, 10 км, 21,1 км. Также состоялись корпоративная эстафета и забег для детей на 60 м.
Маршруты дистанций прошли по главной улице города – Красному проспекту. Дистанция полумарафона прошла в 5 кругов.
Победителями стали Артем Попов (призер ЧР по полумарафону) и Анна Викулова (чемпионка России по полумарафону). Анна выигрывает полумарафон А.Раевича в пятый раз.
Результаты победителей и призеров:
21,1 км, мужчины
Артем Попов – 1:04:28
Илья Змазнев – 1:06:04
Олег Сомов – 1:07:28
21,1 км, женщины
Анна Викулова – 1:12:10
Наталья Аристархова – 1:12:39
Елена Седова – 1:15:50
10 км, мужчины
Юрий Клопцов – 30:24
Артем Король – 31:51
Антон Азаров – 32:49
10 км, женщины
Мария Ермакова – 33:55
Вероника Иванова – 35:50
Мария Резниченко – 36:10
3 км, мужчины
Илья Садиров – 9:04
Валентин Шевченко – 9:16
Николай Суровенков – 9:20
3 км, женщины
Мария Остапкевич – 10:35
Анастасия Семешко – 11:11
Светлана Кривоногова – 11:23
Результаты всех участников можно смотреть на сайте Startimer.
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