Результаты XXVII Новосибирского полумарафона А.Раевича. Победители – Артем Попов и Анна Викулова, на 10 км – Юрий Клопцов и Мария Ермакова

14 сентября в Новосибирске прошел XXVII полумарафон А.Раевича. Участники соревновались на дистанциях 1,5 км, 3 км, 10 км, 21,1 км. Также состоялись корпоративная эстафета и забег для детей на 60 м.

Маршруты дистанций прошли по главной улице города – Красному проспекту. Дистанция полумарафона прошла в 5 кругов.

Победителями стали Артем Попов (призер ЧР по полумарафону) и Анна Викулова (чемпионка России по полумарафону). Анна выигрывает полумарафон А.Раевича в пятый раз.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

Артем Попов – 1:04:28 Илья Змазнев – 1:06:04 Олег Сомов – 1:07:28

21,1 км, женщины

10 км, мужчины

Юрий Клопцов – 30:24 Артем Король – 31:51 Антон Азаров – 32:49

10 км, женщины

Мария Ермакова – 33:55 Вероника Иванова – 35:50 Мария Резниченко – 36:10

3 км, мужчины

Илья Садиров – 9:04 Валентин Шевченко – 9:16 Николай Суровенков – 9:20

3 км, женщины

Мария Остапкевич – 10:35 Анастасия Семешко – 11:11 Светлана Кривоногова – 11:23

Результаты всех участников можно смотреть на сайте Startimer .