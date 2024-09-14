Результаты трейлового забега «Болотный RLTrail 2024»

14 сентября в поселке Цвелодубово (Ленинградская область) прошли трейловые забеги на дистанциях 5 км, 8 км, 15,8 км. Также состоялись детские старты на дистанциях 500,1000 и 2000 м.

Участники бежали по проходимым участкам болот и лесным тропам.

Результаты победителей и призеров:

15,8 км, мужчины

Роман Парфененко – 1:23:43 Антон Андронов – 1:29:30 Владимир Елизаров – 1:34:34

15,8 км, женщины

Анна Власенко – 1:58:20 Анна Заводова – 2:09:53 Ирина Горохова – 2:19:28

8 км, мужчины

Алексей Серов – 38:37 Александр Шеклеин – 43:28 Дмитрий Ригин – 44:09

8 км, женщины

Ирина Ляшкова – 51:40 Полина Фондорко – 55:39 Юлия Батура – 56:29

5 км, мужчины

Анатолий Койчев – 25:17 Александр Тучин – 25:51 Денис Безменов – 26:24

5 км, женщины

Ольга Смирнова – 27:52 Анна Говорухина – 30:45 Яна Талис – 33:26

Результаты всех участников можно смотреть на O-time .