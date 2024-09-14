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Результаты трейлового забега «Болотный RLTrail 2024»

14 сентября в поселке Цвелодубово (Ленинградская область) прошли трейловые забеги на дистанциях 5 км, 8 км, 15,8 км. Также состоялись детские старты на дистанциях 500,1000 и 2000 м. 

Участники бежали по проходимым участкам болот и лесным тропам.

Результаты победителей и призеров:

15,8 км, мужчины

  1. Роман Парфененко – 1:23:43

  2. Антон Андронов – 1:29:30

  3. Владимир Елизаров – 1:34:34

15,8 км, женщины

  1. Анна Власенко – 1:58:20

  2. Анна Заводова – 2:09:53

  3. Ирина Горохова – 2:19:28

8 км, мужчины

  1. Алексей Серов – 38:37

  2. Александр Шеклеин – 43:28

  3. Дмитрий Ригин – 44:09

8 км, женщины

  1. Ирина Ляшкова – 51:40

  2. Полина Фондорко – 55:39

  3. Юлия Батура – 56:29

5 км, мужчины

  1. Анатолий Койчев – 25:17

  2. Александр Тучин – 25:51

  3. Денис Безменов – 26:24

5 км, женщины

  1. Ольга Смирнова – 27:52

  2. Анна Говорухина – 30:45

  3. Яна Талис – 33:26

Результаты всех участников можно смотреть на O-time.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: O-time
любительский спорт
Бег
Трейлраннинг
Забег
Календарь стартов
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