Результаты трейлового забега «Болотный RLTrail 2024»
14 сентября в поселке Цвелодубово (Ленинградская область) прошли трейловые забеги на дистанциях 5 км, 8 км, 15,8 км. Также состоялись детские старты на дистанциях 500,1000 и 2000 м.
Участники бежали по проходимым участкам болот и лесным тропам.
Результаты победителей и призеров:
15,8 км, мужчины
Роман Парфененко – 1:23:43
Антон Андронов – 1:29:30
Владимир Елизаров – 1:34:34
15,8 км, женщины
Анна Власенко – 1:58:20
Анна Заводова – 2:09:53
Ирина Горохова – 2:19:28
8 км, мужчины
Алексей Серов – 38:37
Александр Шеклеин – 43:28
Дмитрий Ригин – 44:09
8 км, женщины
Ирина Ляшкова – 51:40
Полина Фондорко – 55:39
Юлия Батура – 56:29
5 км, мужчины
Анатолий Койчев – 25:17
Александр Тучин – 25:51
Денис Безменов – 26:24
5 км, женщины
Ольга Смирнова – 27:52
Анна Говорухина – 30:45
Яна Талис – 33:26
Результаты всех участников можно смотреть на O-time.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий