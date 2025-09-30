0

В Москве пройдут кроссы «Быстрый пес» и «Лисья гора». Старты состоятся 4 и 5 октября

На этих выходных 4-5 октября в парке «Битцевский лес» в Москве пройдут два кросса.

В субботу 4 октября пройдет забег с собаками «Быстрый пес» на дистанции 2 км. Каждый питомец получит медаль на финише. 

5 октября состоится старт «Лисья гора». Участники будут соревноваться по кольцевой трассе на дистанциях от 2 до 8 км. Также пройдет эстафета 4х1 км.

Регистрация на старты уже закрыты, но можно прийти в качестве болельщика. 

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
