В Москве пройдут кроссы «Быстрый пес» и «Лисья гора». Старты состоятся 4 и 5 октября
На этих выходных 4-5 октября в парке «Битцевский лес» в Москве пройдут два кросса.
В субботу 4 октября пройдет забег с собаками «Быстрый пес» на дистанции 2 км. Каждый питомец получит медаль на финише.
5 октября состоится старт «Лисья гора». Участники будут соревноваться по кольцевой трассе на дистанциях от 2 до 8 км. Также пройдет эстафета 4х1 км.
Регистрация на старты уже закрыты, но можно прийти в качестве болельщика.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
