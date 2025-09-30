Открылась регистрация на «Крылатский трейл». Забег пройдет 26 октября

26 октября в парке «Крылатские холмы» в Москве пройдет трейловый забег (16+) от организаторов «Беговое сообщество». Участники будут соревноваться на дистанциях 4 и 8 км.

Стоимость слота на дистанции 4 км составляет 2000 рублей, на дистанции 8 км – 2500 рублей. При наличии свободных слотов, будет открыта дополнительная регистрация 24-25 октября.

Регистрация проходит до 15 октября на сайте организатора .