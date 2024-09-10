Результаты спортивного фестиваля T-Банк Rosa Wild Fest 2024. Победители дистанции 180 км – Алексей Барышников и Марина Максимчук

6-8 сентября на территории горнолыжного курорта «Роза Хутор» прошел фестиваль трейлраннинга Rosa Wild Trail.

Участники соревновались на следующих дистанциях:

12 км с набором высоты 1200 м;

13 км с набором 950+ метров;

20 км с набором 1700+ м;

30 км с набором 2500 метров;

42 км с набором 2800+ метров;

80 км с набором 6100+ м;

110 км с набором 8200+ метров;

вертикальный километр (набор 1100+ м);

180 км c набором 13600 м.

Также прошли двухдневные гонки на дистанциях 25 км (12 + 13 км) и 20 + 42 км.

Победителем и «Горным королем» самой длинной дистанции 180 км стал Алексей Барышников, спортсмен преодолел ее за 38 часов 46 минут и 32 секунды. Звание «Горной королевы» забрала Марина Максимчук, итоговое время спортсменки – 48:39:20. В 2023 году до финиша дистанции 180 км добралось только три человека, в 2024 – 11 атлетов (из которых одна женщина).

Не менее сложной была дистанция 110 км. Победителями стали Алексей Казачков (19:11:51) и Анастасия Перевозчикова (23:25:48). Золото на дистанции 80 км взяли Николай Крысенко (12:38:41) и Арина Соловьева (14:53:03), спортсмены стартовали вечером, бежали всю ночь и покорили три горные вершины – Ачишхо, Аибга и Каменный столб.

На дистанции 42 км финишировали первыми Алексей Мамарин (5:26:12) и Виктория Калинина (5:53:38), на 30 км – Артем Лобач (3:25:14) и Елена Гауфман (4:29:17), на 20 км – Сергей Боровков (2:17:26) и Виктория Калинина (2:25:08), на 13 км – Алексей Бровин (1:15:38) и Татьяна Соколова (1:22:19), на 12 км – Алексей Мамарин (58:11) и Олеся Козина (1:17:03). Вертикальный километр от «Роза Плато» до «Роза Пик» первыми преодолели Никита Филлипов (48:31) и Татьяна Соколова (1:00:24).

Победителями двухдневной гонки на дистанции 25 км (12 + 13 км) стали Евгений Яковлев (2:17:18) и Юлия Рыбина (3:15:45), на дистанции 65 км – Михаил Петухов (8:51:05) и Юлия Волкова (9:30:08).

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRace .

Помимо забегов также прошли концерты, мастер-классы, лекции, квесты, различные тренировки и ночная вечеринка.