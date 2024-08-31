Результаты ультрамарафона UTMB. Российские атлеты Дмитрий и Екатерина Митяевы сошли с дистанции

С 30 по 31 августа в курортном городе Шамони во Франции проходит самая престижная трейловая гонка UTMB. Участники бегут 100 миль (176 км), набор высоты составляет 10 000 м. Дистанции проложены по Монблану, по территории Франции, Италии, Швейцарии.

Также в рамках основной гонки UTMB с 26 августа по 30 августа прошли трейлы MCC на дистанции 40 км, OCC на 57 км, CCC на 101 км, TDS на 145 км, PTL на 300 км (командная гонка). В ультрамарафоне на дистанции 145 участвовал спортсмен из России Алексей Береснев, трейлраннер финишировал 53-м, итоговое время – 26:09:53.

Дмитрий и Екатерина Митяевы стартовали, но сошли с дистанции, так как заболели. Дмитрий закончил гонку после 85-го километра, Екатерина после 130 км. Дмитрий написал в телеграм-канале : «Такого ужасного состояния, как сегодня не припомню вообще, голова болит, суставы ломит, каждый шаг через боль, пульс не реагирует».

Победителем стал француз Винсент Буийар. Как сообщает спортивный блогер Стась Шельгорн, атлет является любителем и работает инженером в компании по производству спортивной одежды HOKA.

Результаты победителей и призеров:

176 км, мужчины

Vincent Bouillard (Франция) – 19:54:23 Baptiste Chassagne (Франция) – 20:22:45 Joaquin Lopez (Эквадор) – 20:26:26 Hannes Namberger (Германия) – 20:31:54

176 км, женщины

Katie Schide (США) – 22:09:31 (рекорд трассы) Ruth Croft (Новая Зеландия) – 22:48:37 Marianne Hogan (Канада) – 23:11:15 Lim Chen (Китай) – 24:16:33

Посмотреть результаты всех участников можно на сайте организатора .

Они выигрывают ультрамарафоны за рубежом. Интервью с Дмитрием и Екатериной Митяевыми