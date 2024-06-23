Результаты соревнований «Большой Московский триатлон 2024»
23 июня в Крылатском (Москва) прошли соревнования «Большой Московский триатлон» от организаторов Grom. Участники соревновались на следующих дистанциях: «полужелезная» (1,9 км плавание, 90 км велоэтап и 21,1 км бег) и «олимпийская» (1,5 км плавание, 40 км велоэтап и 10 км бег). Принять участие можно было как сольно, так и в составе эстафеты.
Плавательный этап прошел в акватории Гребного канала, велосипедный этап – по Крылатскому с заездом на «малое» велокольцо, бег – по дорожке вдоль Гребного канала.
Победителем на «полужелезной» дистанции стал Иван Калашников (призер чемпионатов России по триатлону и призер соревнований Ironman 70.3). На «олимпийской» дистанции золото взял спортсмен Семен Пивоваров, который 7 лет в сборной Казахстана по триатлону.
Результаты победителей и призеров:
Полужелезная дистанция, мужчины
- Иван Калашников – 4:02:02,4
- Кирилл Кравченко – 4:02:54,9
- Юрий Вовк – 4:06:04,1
Полужелезная дистанция, женщины
- Владлена Соловьева – 4:34:58,5
- Диана Трубкович – 4:35:51,9
- Марина Колескина – 4:53:12,7
Олимпийская дистанция, мужчины
- Семен Пивоваров – 1:54:21,3
- Алексей Никулин – 1:55:21,4
- Илья Емельянов – 2:06:54,4
Олимпийская дистанция, женщины
- Полина Громова – 2:17:25,7
- Мария Молярова – 2:21:09,4
- Светлана Уварова – 2:21:22,6
Олимпийская дистанция, смешанная эстафета
- Corcas Sport Club (Сергей Корсаков, Маша Иванова, Алексей Тимашов) – 2:04:06,6
- Авокадо (Анна Данченкова, Сергей Петренко, Евгений Хохлов) – 2:20:04,1
- TAX and BRIX (Семен Грызлов, Наталья Долматова, Жилдейр Соуза) – 2:22:00,9
Олимпийская дистанция, женская эстафета
- Рыбы твоей мечты (Ася Барышникова, Татьяна Плясунова, Антонина Фаустова) – 2:06:27,9
- Multi Sport Ladies (Вера Добротворская, Анна Константинова, Елена Ефремова) – 2:11:47,9
- Go Line Woman (Дарья Клементьева, Александра Бородинова, Мария Парфенова)
Олимпийская дистанция, мужская эстафета
- Трое в лодке (Максим Горшков, Андрей Янковский, Антон Тихомиров) – 2:01:10,1
- Альфа-Версия (Тимофей Никулин, Александр Блинов, Дмитрий Рузанов) – 2:01:46,6
- Триски (Дмитрий Колесник, Дмитрий Тишкин, Антон Страхов) – 2:04:06,3
Полужелезная дистанция, смешанная эстафета
- Удовольствие не для Всех (Зоя Возьмилова, Вадим Гухман, Максим Кевиш) – 4:19:20
- ЦиклON (Дмитрий Пересветов, Инна Сысоева, Михаил Кульков) – 4:19:46,5
- Хоккейные болельщики (Алена Зубова, Марина Данилова, Николай Яналов) – 4:20:51,9
Полужелезная дистанция, мужская эстафета
- GO LINE MAN (Илья Судаков, Виктор Алешин, Григорий Садофьев) – 4:15:41,2
- Забавы ради (Андрей Коричев, Артем Масленников, Сергей Дейнека) – 5:01:29,2
- ДинАзавры (Иван Поташин, Антон Аксеничев, Сергей Сотников) – 5:15:35,9
Полужелезная дистанция, женская эстафета
- SBERMARII (Мария Тарасова, Мария Радужан, Мария Бондаренко) – 5:01:36,7
- Z3team (Оксана Гительман, Анастасия Жукова) – 5:04:35,3
- ФНС – от нас не убежишь (Оя Грицкова, Наталья Данковцева, Анисия Потемкина) – 5:17:46,2
Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRaceResult.
судя по фамилиям наши.