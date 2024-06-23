Результаты соревнований «Большой Московский триатлон 2024»

23 июня в Крылатском (Москва) прошли соревнования «Большой Московский триатлон» от организаторов Grom. Участники соревновались на следующих дистанциях: «полужелезная» (1,9 км плавание, 90 км велоэтап и 21,1 км бег) и «олимпийская» (1,5 км плавание, 40 км велоэтап и 10 км бег). Принять участие можно было как сольно, так и в составе эстафеты.

Плавательный этап прошел в акватории Гребного канала, велосипедный этап – по Крылатскому с заездом на «малое» велокольцо, бег – по дорожке вдоль Гребного канала.

Победителем на «полужелезной» дистанции стал Иван Калашников (призер чемпионатов России по триатлону и призер соревнований Ironman 70.3). На «олимпийской» дистанции золото взял спортсмен Семен Пивоваров, который 7 лет в сборной Казахстана по триатлону.

Результаты победителей и призеров:

Полужелезная дистанция, мужчины

Иван Калашников – 4:02:02,4 Кирилл Кравченко – 4:02:54,9 Юрий Вовк – 4:06:04,1

Полужелезная дистанция, женщины

Владлена Соловьева – 4:34:58,5 Диана Трубкович – 4:35:51,9 Марина Колескина – 4:53:12,7

Олимпийская дистанция, мужчины

Семен Пивоваров – 1:54:21,3 Алексей Никулин – 1:55:21,4 Илья Емельянов – 2:06:54,4

Олимпийская дистанция, женщины

Полина Громова – 2:17:25,7 Мария Молярова – 2:21:09,4 Светлана Уварова – 2:21:22,6

Олимпийская дистанция, смешанная эстафета

Corcas Sport Club (Сергей Корсаков, Маша Иванова, Алексей Тимашов) – 2:04:06,6 Авокадо (Анна Данченкова, Сергей Петренко, Евгений Хохлов) – 2:20:04,1 TAX and BRIX (Семен Грызлов, Наталья Долматова, Жилдейр Соуза) – 2:22:00,9

Олимпийская дистанция, женская эстафета

Рыбы твоей мечты (Ася Барышникова, Татьяна Плясунова, Антонина Фаустова) – 2:06:27,9 Multi Sport Ladies (Вера Добротворская, Анна Константинова, Елена Ефремова) – 2:11:47,9 Go Line Woman (Дарья Клементьева, Александра Бородинова, Мария Парфенова)

Олимпийская дистанция, мужская эстафета

Трое в лодке (Максим Горшков, Андрей Янковский, Антон Тихомиров) – 2:01:10,1 Альфа-Версия (Тимофей Никулин, Александр Блинов, Дмитрий Рузанов) – 2:01:46,6 Триски (Дмитрий Колесник, Дмитрий Тишкин, Антон Страхов) – 2:04:06,3

Полужелезная дистанция, смешанная эстафета

Удовольствие не для Всех (Зоя Возьмилова, Вадим Гухман, Максим Кевиш) – 4:19:20 ЦиклON (Дмитрий Пересветов, Инна Сысоева, Михаил Кульков) – 4:19:46,5 Хоккейные болельщики (Алена Зубова, Марина Данилова, Николай Яналов) – 4:20:51,9

Полужелезная дистанция, мужская эстафета

GO LINE MAN (Илья Судаков, Виктор Алешин, Григорий Садофьев) – 4:15:41,2 Забавы ради (Андрей Коричев, Артем Масленников, Сергей Дейнека) – 5:01:29,2 ДинАзавры (Иван Поташин, Антон Аксеничев, Сергей Сотников) – 5:15:35,9

Полужелезная дистанция, женская эстафета

SBERMARII (Мария Тарасова, Мария Радужан, Мария Бондаренко) – 5:01:36,7 Z3team (Оксана Гительман, Анастасия Жукова) – 5:04:35,3 ФНС – от нас не убежишь (Оя Грицкова, Наталья Данковцева, Анисия Потемкина) – 5:17:46,2

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRaceResult.