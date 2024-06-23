Результаты соревнований «Большой Московский триатлон 2024»

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23 июня в Крылатском (Москва) прошли соревнования «Большой Московский триатлон» от организаторов Grom. Участники соревновались на следующих дистанциях: «полужелезная» (1,9 км плавание, 90 км велоэтап и 21,1 км бег) и «олимпийская» (1,5 км плавание, 40 км велоэтап и 10 км бег). Принять участие можно было как сольно, так и в составе эстафеты.

Плавательный этап прошел в акватории Гребного канала, велосипедный этап – по Крылатскому с заездом на «малое» велокольцо, бег – по дорожке вдоль Гребного канала.

Победителем на «полужелезной» дистанции стал Иван Калашников (призер чемпионатов России по триатлону и призер соревнований Ironman 70.3). На «олимпийской» дистанции золото взял спортсмен Семен Пивоваров, который 7 лет в сборной Казахстана по триатлону.

Результаты победителей и призеров:

Полужелезная дистанция, мужчины

  1. Иван Калашников – 4:02:02,4
  2. Кирилл Кравченко – 4:02:54,9
  3. Юрий Вовк – 4:06:04,1

Полужелезная дистанция, женщины

  1. Владлена Соловьева – 4:34:58,5
  2. Диана Трубкович – 4:35:51,9
  3. Марина Колескина – 4:53:12,7

Олимпийская дистанция, мужчины

  1. Семен Пивоваров – 1:54:21,3
  2. Алексей Никулин – 1:55:21,4
  3. Илья Емельянов – 2:06:54,4

Олимпийская дистанция, женщины

  1. Полина Громова – 2:17:25,7
  2. Мария Молярова – 2:21:09,4
  3. Светлана Уварова – 2:21:22,6

Олимпийская дистанция, смешанная эстафета

  1. Corcas Sport Club (Сергей Корсаков, Маша Иванова, Алексей Тимашов) – 2:04:06,6
  2. Авокадо (Анна Данченкова, Сергей Петренко, Евгений Хохлов) – 2:20:04,1
  3. TAX and BRIX (Семен Грызлов, Наталья Долматова, Жилдейр Соуза) – 2:22:00,9

Олимпийская дистанция, женская эстафета

  1. Рыбы твоей мечты (Ася Барышникова, Татьяна Плясунова, Антонина Фаустова) – 2:06:27,9
  2. Multi Sport Ladies (Вера Добротворская, Анна Константинова, Елена Ефремова) – 2:11:47,9
  3. Go Line Woman (Дарья Клементьева, Александра Бородинова, Мария Парфенова)

Олимпийская дистанция, мужская эстафета

  1. Трое в лодке (Максим Горшков, Андрей Янковский, Антон Тихомиров) – 2:01:10,1
  2. Альфа-Версия (Тимофей Никулин, Александр Блинов, Дмитрий Рузанов) – 2:01:46,6
  3. Триски (Дмитрий Колесник, Дмитрий Тишкин, Антон Страхов) – 2:04:06,3

Полужелезная дистанция, смешанная эстафета

  1. Удовольствие не для Всех (Зоя Возьмилова, Вадим Гухман, Максим Кевиш) – 4:19:20
  2. ЦиклON (Дмитрий Пересветов, Инна Сысоева, Михаил Кульков) – 4:19:46,5
  3. Хоккейные болельщики (Алена Зубова, Марина Данилова, Николай Яналов) – 4:20:51,9

Полужелезная дистанция, мужская эстафета

  1. GO LINE MAN (Илья Судаков, Виктор Алешин, Григорий Садофьев) – 4:15:41,2
  2. Забавы ради (Андрей Коричев, Артем Масленников, Сергей Дейнека) – 5:01:29,2
  3. ДинАзавры (Иван Поташин, Антон Аксеничев, Сергей Сотников) – 5:15:35,9

Полужелезная дистанция, женская эстафета

  1. SBERMARII (Мария Тарасова, Мария Радужан, Мария Бондаренко) – 5:01:36,7
  2. Z3team (Оксана Гительман, Анастасия Жукова) – 5:04:35,3
  3. ФНС – от нас не убежишь (Оя Грицкова, Наталья Данковцева, Анисия Потемкина) – 5:17:46,2

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRaceResult.

 

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1 комментарий
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Очень рады за победителей, но почему все на Латыни? непонятно это наши люди или приехавшие?
судя по фамилиям наши.
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