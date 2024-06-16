Результаты фестиваля спорта IRONSTAR TYUMEN 2024

Теги плавание велошоссе Кристина Кочеткова Дмитрий Мальцев Ironstar Triathlon Russia любительский спорт Бег Календарь стартов Здоровье

15 и 16 июня в Тюмени впервые прошел фестиваль спорта IRONSTAR TYUMEN 2024. 

В субботу состоялись соревнования по триатлону на «полужелезной» (1,93 км плавание + 90 км велогонка + 20 км бег) и «олимпийской» (1,7 км плавание + 40 км велогонка + 10 км бег) дистанциях. Принять участие можно было как сольно, так и в составе эстафеты.

В воскресенье 16 июня прошел заплыв SWIMSTAR ONE MILE TYUMEN 2024 на дистанции 1700 м, женский забег IRONLADY на дистанции 5 км, детские забеги STARKIDS на дистанциях 500 и 1000 м.

Плавательный этап прошел по течению реки Туры, велогонка – по федеральной трассе и центральным улицам Тюмени, беговой этап – вдоль единственной в России четырехуровневой набережной.

Победителем на «полужелезной» дистанции стал Николай Ярошенко (призер чемпионатов России по триатлону). Среди женщин золото взяла Кристина Кочеткова (победительница IRONMAN 70.3).

Результаты победителей и призеров:

IRONSTAR 113, мужчины, категория «Элита»

  1. Николай Ярошенко – 3:51:48
  2. Платон Киселев – 3:54:52
  3. Денис Крестин – 3:55:49
  4. Илья Косов – 3:56:24
  5. Константин Ахидов – 3:57:08
  6. Денис Метелкин – 3:57:08

IRONSTAR 113, женщины, категория «Элита»

  1. Кристина Кочеткова – 4:14:36
  2. Мария Курченко – 4:22:20
  3. Алла Трошина – 4:48:12
  4. Анна Бойкова – 4:52:44

IRONSTAR 113, мужские команды, категория «Элита»

  1. Gazprom Triathlon Team 113-2 – 4:05:13
  2. Gazprom Triathlon Team 113-17 – 04:26:43
  3. Стальные артерии – 04:28:24

IRONSTAR 113, женские команды, категория «Элита»

  1. Sweet Girls – 04:45:09
  2. SuperLadies Ufa – 04:47:33
  3. Gazprom Triathlon Team – 04:49:21

IRONSTAR 113, смешанные команды, категория «Элита»

  1. VZAVYAZKE – 03:54:10
  2. В ТЕМПЕ IRON STAR – 04:11:00
  3. Глоток Свободы – 04:19:40

OLYMPIC, мужчины, категория «Элита»

  1. Иван Горланов – 1:57:41
  2. Андрей Солнцев – 2:00:48
  3. Дмитрий Ростягаев – 2:02:51
  4. Александр Нефедов – 2:03:01
  5. Никита Новиков – 2:07:09
  6. Константин Волков – 2:07:19

OLYMPIC, женщины, категория «Элита»

  1. Татьяна Орлова – 2:14:04
  2. Ольга Буренкова – 2:14:51
  3. Екатерина Крайнюк – 2:19:01
  4. Ольга Пименова – 2:19:58
  5. Олеся Заволокина – 2:28:53

SWIMSTAR ONE MILE, мужчины

  1. Дмитрий Мальцев – 17:34
  2. Дмитрий Летницкий – 18:01
  3. Александр Горунов – 18:24

SWIMSTAR ONE MILE, женщины

  1. Александра Романенкова – 18:56
  2. Юлия Лемке – 20:43
  3. Наталья Рихельгоф – 20:54

OLYMPIC, мужские команды, категория «Элита»

  1. IRONTEAM – 02:07:35
  2. МЧС1 – 02:18:37
  3. RunLife – 02:21:58

OLYMPIC, женские команды, категория «Элита»

  1. TRI KISS – 02:36:10
  2. TRI PODRUZHKI – 02:37:06
  3. Девчонки Волосы назад! – 02:40:38

OLYMPIC, смешанные команды, категория «Элита»

  1. МОХ team – 02:07:29
  2. Федерация триатлона Тюменской области – 02:09:59
  3. Молочный Кит – 02:21:05

IRONLADY, 5 км, категория «Элита»

  1. Ульяна Шарикова – 18:30
  2. Дарья Левина – 18:39
  3. Анастасия Деркач – 19:39

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора.

 

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