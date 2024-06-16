Результаты фестиваля спорта IRONSTAR TYUMEN 2024

15 и 16 июня в Тюмени впервые прошел фестиваль спорта IRONSTAR TYUMEN 2024.

В субботу состоялись соревнования по триатлону на «полужелезной» (1,93 км плавание + 90 км велогонка + 20 км бег) и «олимпийской» (1,7 км плавание + 40 км велогонка + 10 км бег) дистанциях. Принять участие можно было как сольно, так и в составе эстафеты.

В воскресенье 16 июня прошел заплыв SWIMSTAR ONE MILE TYUMEN 2024 на дистанции 1700 м, женский забег IRONLADY на дистанции 5 км, детские забеги STARKIDS на дистанциях 500 и 1000 м.

Плавательный этап прошел по течению реки Туры, велогонка – по федеральной трассе и центральным улицам Тюмени, беговой этап – вдоль единственной в России четырехуровневой набережной.

Победителем на «полужелезной» дистанции стал Николай Ярошенко (призер чемпионатов России по триатлону). Среди женщин золото взяла Кристина Кочеткова (победительница IRONMAN 70.3).

Результаты победителей и призеров:

IRONSTAR 113, мужчины, категория «Элита»

Николай Ярошенко – 3:51:48 Платон Киселев – 3:54:52 Денис Крестин – 3:55:49 Илья Косов – 3:56:24 Константин Ахидов – 3:57:08 Денис Метелкин – 3:57:08

IRONSTAR 113, женщины, категория «Элита»

Кристина Кочеткова – 4:14:36 Мария Курченко – 4:22:20 Алла Трошина – 4:48:12 Анна Бойкова – 4:52:44

IRONSTAR 113, мужские команды, категория «Элита»

Gazprom Triathlon Team 113-2 – 4:05:13 Gazprom Triathlon Team 113-17 – 04:26:43 Стальные артерии – 04:28:24

IRONSTAR 113, женские команды, категория «Элита»

Sweet Girls – 04:45:09 SuperLadies Ufa – 04:47:33 Gazprom Triathlon Team – 04:49:21

IRONSTAR 113, смешанные команды, категория «Элита»

VZAVYAZKE – 03:54:10 В ТЕМПЕ IRON STAR – 04:11:00 Глоток Свободы – 04:19:40

OLYMPIC, мужчины, категория «Элита»

Иван Горланов – 1:57:41 Андрей Солнцев – 2:00:48 Дмитрий Ростягаев – 2:02:51 Александр Нефедов – 2:03:01 Никита Новиков – 2:07:09 Константин Волков – 2:07:19

OLYMPIC, женщины, категория «Элита»

Татьяна Орлова – 2:14:04 Ольга Буренкова – 2:14:51 Екатерина Крайнюк – 2:19:01 Ольга Пименова – 2:19:58 Олеся Заволокина – 2:28:53

SWIMSTAR ONE MILE, мужчины

Дмитрий Мальцев – 17:34 Дмитрий Летницкий – 18:01 Александр Горунов – 18:24

SWIMSTAR ONE MILE, женщины

Александра Романенкова – 18:56 Юлия Лемке – 20:43 Наталья Рихельгоф – 20:54

OLYMPIC, мужские команды, категория «Элита»

IRONTEAM – 02:07:35 МЧС1 – 02:18:37 RunLife – 02:21:58

OLYMPIC, женские команды, категория «Элита»

TRI KISS – 02:36:10 TRI PODRUZHKI – 02:37:06 Девчонки Волосы назад! – 02:40:38

OLYMPIC, смешанные команды, категория «Элита»

МОХ team – 02:07:29 Федерация триатлона Тюменской области – 02:09:59 Молочный Кит – 02:21:05

IRONLADY, 5 км, категория «Элита»

Ульяна Шарикова – 18:30 Дарья Левина – 18:39 Анастасия Деркач – 19:39

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора.