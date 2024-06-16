Результаты фестиваля спорта IRONSTAR TYUMEN 2024
15 и 16 июня в Тюмени впервые прошел фестиваль спорта IRONSTAR TYUMEN 2024.
В субботу состоялись соревнования по триатлону на «полужелезной» (1,93 км плавание + 90 км велогонка + 20 км бег) и «олимпийской» (1,7 км плавание + 40 км велогонка + 10 км бег) дистанциях. Принять участие можно было как сольно, так и в составе эстафеты.
В воскресенье 16 июня прошел заплыв SWIMSTAR ONE MILE TYUMEN 2024 на дистанции 1700 м, женский забег IRONLADY на дистанции 5 км, детские забеги STARKIDS на дистанциях 500 и 1000 м.
Плавательный этап прошел по течению реки Туры, велогонка – по федеральной трассе и центральным улицам Тюмени, беговой этап – вдоль единственной в России четырехуровневой набережной.
Победителем на «полужелезной» дистанции стал Николай Ярошенко (призер чемпионатов России по триатлону). Среди женщин золото взяла Кристина Кочеткова (победительница IRONMAN 70.3).
Результаты победителей и призеров:
IRONSTAR 113, мужчины, категория «Элита»
- Николай Ярошенко – 3:51:48
- Платон Киселев – 3:54:52
- Денис Крестин – 3:55:49
- Илья Косов – 3:56:24
- Константин Ахидов – 3:57:08
- Денис Метелкин – 3:57:08
IRONSTAR 113, женщины, категория «Элита»
- Кристина Кочеткова – 4:14:36
- Мария Курченко – 4:22:20
- Алла Трошина – 4:48:12
- Анна Бойкова – 4:52:44
IRONSTAR 113, мужские команды, категория «Элита»
- Gazprom Triathlon Team 113-2 – 4:05:13
- Gazprom Triathlon Team 113-17 – 04:26:43
- Стальные артерии – 04:28:24
IRONSTAR 113, женские команды, категория «Элита»
- Sweet Girls – 04:45:09
- SuperLadies Ufa – 04:47:33
- Gazprom Triathlon Team – 04:49:21
IRONSTAR 113, смешанные команды, категория «Элита»
- VZAVYAZKE – 03:54:10
- В ТЕМПЕ IRON STAR – 04:11:00
- Глоток Свободы – 04:19:40
OLYMPIC, мужчины, категория «Элита»
- Иван Горланов – 1:57:41
- Андрей Солнцев – 2:00:48
- Дмитрий Ростягаев – 2:02:51
- Александр Нефедов – 2:03:01
- Никита Новиков – 2:07:09
- Константин Волков – 2:07:19
OLYMPIC, женщины, категория «Элита»
- Татьяна Орлова – 2:14:04
- Ольга Буренкова – 2:14:51
- Екатерина Крайнюк – 2:19:01
- Ольга Пименова – 2:19:58
- Олеся Заволокина – 2:28:53
SWIMSTAR ONE MILE, мужчины
- Дмитрий Мальцев – 17:34
- Дмитрий Летницкий – 18:01
- Александр Горунов – 18:24
SWIMSTAR ONE MILE, женщины
- Александра Романенкова – 18:56
- Юлия Лемке – 20:43
- Наталья Рихельгоф – 20:54
OLYMPIC, мужские команды, категория «Элита»
- IRONTEAM – 02:07:35
- МЧС1 – 02:18:37
- RunLife – 02:21:58
OLYMPIC, женские команды, категория «Элита»
- TRI KISS – 02:36:10
- TRI PODRUZHKI – 02:37:06
- Девчонки Волосы назад! – 02:40:38
OLYMPIC, смешанные команды, категория «Элита»
- МОХ team – 02:07:29
- Федерация триатлона Тюменской области – 02:09:59
- Молочный Кит – 02:21:05
IRONLADY, 5 км, категория «Элита»
- Ульяна Шарикова – 18:30
- Дарья Левина – 18:39
- Анастасия Деркач – 19:39
Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора.