Результаты соревнований по триатлону IRONSTAR ГЕЛЕНДЖИК 2024
1 и 2 июня в Геленджике прошел фестиваль спорта IRONSTAR ГЕЛЕНДЖИК 2024.
В субботу 1 июня участники соревновались на «полужелезной» дистанции IRONSTAR 113 и преодолевали 1,93 км плавания, 86,6 км велогонки и 20,1 км бега. Также для спортсменов была доступна дистанция SPRINT – 0,75 км плавания, 20 км велогонки и 5,45 км бега. Принять участие в обеих дистанциях можно было и в составе эстафеты.
В воскресенье 2 июня состоялись заплывы на открытой воде SWIMSTAR на дистанциях 1 морская миля (1,852 км) и 2 морские мили (3,704 км). Также прошли детские забеги STARKIDS на дистанциях 500 и 1000 м, женский забег IRONLADY на дистанции 5 км.
Победителем на «полужелезной» дистанции стал мастер спорта по триатлону, тренер Константин Ахидов.
Результаты победителей и призеров:
IRONSTAR 113, мужчины
- Константин Ахидов – 3:51:48
- Алексей Осокин – 3:52:57
- Сергей Пичугин – 3:55:17
- Максим Князев – 3:56:56
- Юрий Вовк – 4:01:18
- Артем Попов – 4:02:40
IRONSTAR 113, женщины
- Антонина Фаустова – 4:35:40
- Ольга Федотова – 4:37:25
- Ольга Малий – 4:46:03
- Юлия Колосова – 5:06:47
- Екатерина Самойлова – 5:16:23
IRONSTAR, эстафета, мужчины
- Geos Team – 3:59:51
- ИП Казанцев – 4:22:09
- Когда Кайф Advanced – 4:29:54
IRONSTAR, эстафета, женские
- Газпромбанк Премиум (Пантеры) – 5:29:58
- Ангелы Чарли – 6:00:24
IRONSTAR, эстафета, смешанные команды
- VZAVYAZKE – 3:55:24
- #неспортивная АНАПА – 4:02:39
- Розовые плюхи – 4:08:58
SPRINT, мужчины
- Павел Горик – 1:09:20
- Евгений Романенко – 1:15:21
- Сергей Ставенко – 1:16:04
- Валерий Геращенко – 1:16:33
- Максим Харитонов – 1:19:30
SPRINT, женщины
- Мария Уварова – 1:23:32
- Анна Бойкова – 1:24:42
- Олеся Заволокина – 1:27:39
SPRINT, эстафета, мужчины
- Скрепыши – 1:22:32
- Авангард – 1:32:51
- GFT2 – 1:45:53
SPRINT, эстафета, женщины
- BRUT TEAM – 1:41:17
- Трико – 1:43:44
- Когда Кайф Female – 1:50:00
SPRINT, эстафета, смешанные команды
- MAGNIT HIGH PERFORMANCE – 1:16:01
- Газпромбанк Премиум (Три кАтлеты) – 1:25:51
- АКУЛА – 1:30:08
IRONLADY, 5 км
- Алина Песчанская – 18:24
- Анна Гарбар – 19:26
- Анна Лазарева – 19:57
SWIMSTAR, 1 миля, мужчины
- Александр Шатин – 24:10
- Всеволод Черногоров – 24:12
- Виталий Сороков – 25:18
SWIMSTAR, 1 миля, женщины
- Александра Романенкова – 25:36
- Елена Мачкова – 27:37
- Екатерина Львова – 28:21
SWIMSTAR, 2 мили, мужчины
- Игорь Бутенко – 47:09
- Никита Мартыненко – 49:48
- Максим Казаков – 50:32
SWIMSTAR, 2 мили, женщины
- Татьяна Шарун – 51:10
- Анастасия Шульженко – 55:28
- Анна Пироженко – 1:00:20
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии с соревнований появятся на сайте организатора через 2-3 дня.