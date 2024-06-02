Результаты соревнований по триатлону IRONSTAR ГЕЛЕНДЖИК 2024

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1 и 2 июня в Геленджике прошел фестиваль спорта IRONSTAR ГЕЛЕНДЖИК 2024. 

В субботу 1 июня участники соревновались на «полужелезной» дистанции IRONSTAR 113 и преодолевали 1,93 км плавания, 86,6 км велогонки и 20,1 км бега. Также для спортсменов была доступна дистанция SPRINT – 0,75 км плавания, 20 км велогонки и 5,45 км бега. Принять участие в обеих дистанциях можно было и в составе эстафеты.

В воскресенье 2 июня состоялись заплывы на открытой воде SWIMSTAR на дистанциях 1 морская миля (1,852 км) и 2 морские мили (3,704 км). Также прошли детские забеги STARKIDS на дистанциях 500 и 1000 м, женский забег IRONLADY на дистанции 5 км.

Победителем на «полужелезной» дистанции стал мастер спорта по триатлону, тренер Константин Ахидов. 

Результаты победителей и призеров:

IRONSTAR 113, мужчины

  1. Константин Ахидов – 3:51:48
  2. Алексей Осокин – 3:52:57
  3. Сергей Пичугин – 3:55:17
  4. Максим Князев – 3:56:56
  5. Юрий Вовк – 4:01:18
  6. Артем Попов – 4:02:40

IRONSTAR 113, женщины

  1. Антонина Фаустова – 4:35:40
  2. Ольга Федотова – 4:37:25
  3. Ольга Малий – 4:46:03
  4. Юлия Колосова – 5:06:47
  5. Екатерина Самойлова – 5:16:23

IRONSTAR, эстафета, мужчины

  1. Geos Team – 3:59:51
  2. ИП Казанцев – 4:22:09
  3. Когда Кайф Advanced – 4:29:54

IRONSTAR, эстафета, женские

  1. Газпромбанк Премиум (Пантеры) – 5:29:58
  2. Ангелы Чарли – 6:00:24 

IRONSTAR, эстафета, смешанные команды

  1. VZAVYAZKE – 3:55:24
  2. #неспортивная АНАПА – 4:02:39
  3. Розовые плюхи – 4:08:58

SPRINT, мужчины

  1. Павел Горик – 1:09:20
  2. Евгений Романенко – 1:15:21
  3. Сергей Ставенко – 1:16:04
  4. Валерий Геращенко – 1:16:33
  5. Максим Харитонов – 1:19:30

SPRINT, женщины

  1. Мария Уварова – 1:23:32
  2. Анна Бойкова – 1:24:42
  3. Олеся Заволокина – 1:27:39

SPRINT, эстафета, мужчины

  1. Скрепыши – 1:22:32
  2. Авангард – 1:32:51
  3. GFT2 – 1:45:53

SPRINT, эстафета, женщины

  1. BRUT TEAM – 1:41:17
  2. Трико – 1:43:44
  3. Когда Кайф Female – 1:50:00

SPRINT, эстафета, смешанные команды

  1. MAGNIT HIGH PERFORMANCE – 1:16:01
  2. Газпромбанк Премиум (Три кАтлеты) – 1:25:51
  3. АКУЛА – 1:30:08

IRONLADY, 5 км

  1. Алина Песчанская – 18:24
  2. Анна Гарбар – 19:26
  3. Анна Лазарева – 19:57

SWIMSTAR, 1 миля, мужчины

  1. Александр Шатин – 24:10
  2. Всеволод Черногоров – 24:12
  3. Виталий Сороков – 25:18

SWIMSTAR, 1 миля, женщины

  1. Александра Романенкова – 25:36
  2. Елена Мачкова – 27:37
  3. Екатерина Львова – 28:21

SWIMSTAR, 2 мили, мужчины

  1. Игорь Бутенко – 47:09
  2. Никита Мартыненко – 49:48
  3. Максим Казаков – 50:32

SWIMSTAR, 2 мили, женщины

  1. Татьяна Шарун – 51:10
  2. Анастасия Шульженко – 55:28
  3. Анна Пироженко – 1:00:20

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии с соревнований появятся на сайте организатора через 2-3 дня.

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