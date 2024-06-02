Результаты соревнований по триатлону IRONSTAR ГЕЛЕНДЖИК 2024

1 и 2 июня в Геленджике прошел фестиваль спорта IRONSTAR ГЕЛЕНДЖИК 2024.

В субботу 1 июня участники соревновались на «полужелезной» дистанции IRONSTAR 113 и преодолевали 1,93 км плавания, 86,6 км велогонки и 20,1 км бега. Также для спортсменов была доступна дистанция SPRINT – 0,75 км плавания, 20 км велогонки и 5,45 км бега. Принять участие в обеих дистанциях можно было и в составе эстафеты.

В воскресенье 2 июня состоялись заплывы на открытой воде SWIMSTAR на дистанциях 1 морская миля (1,852 км) и 2 морские мили (3,704 км). Также прошли детские забеги STARKIDS на дистанциях 500 и 1000 м, женский забег IRONLADY на дистанции 5 км.

Победителем на «полужелезной» дистанции стал мастер спорта по триатлону, тренер Константин Ахидов.

Результаты победителей и призеров:

IRONSTAR 113, мужчины

Константин Ахидов – 3:51:48 Алексей Осокин – 3:52:57 Сергей Пичугин – 3:55:17 Максим Князев – 3:56:56 Юрий Вовк – 4:01:18 Артем Попов – 4:02:40

IRONSTAR 113, женщины

Антонина Фаустова – 4:35:40 Ольга Федотова – 4:37:25 Ольга Малий – 4:46:03 Юлия Колосова – 5:06:47 Екатерина Самойлова – 5:16:23

IRONSTAR, эстафета, мужчины

Geos Team – 3:59:51 ИП Казанцев – 4:22:09 Когда Кайф Advanced – 4:29:54

IRONSTAR, эстафета, женские

Газпромбанк Премиум (Пантеры) – 5:29:58 Ангелы Чарли – 6:00:24

IRONSTAR, эстафета, смешанные команды

VZAVYAZKE – 3:55:24 #неспортивная АНАПА – 4:02:39 Розовые плюхи – 4:08:58

SPRINT, мужчины

Павел Горик – 1:09:20 Евгений Романенко – 1:15:21 Сергей Ставенко – 1:16:04 Валерий Геращенко – 1:16:33 Максим Харитонов – 1:19:30

SPRINT, женщины

Мария Уварова – 1:23:32 Анна Бойкова – 1:24:42 Олеся Заволокина – 1:27:39

SPRINT, эстафета, мужчины

Скрепыши – 1:22:32 Авангард – 1:32:51 GFT2 – 1:45:53

SPRINT, эстафета, женщины

BRUT TEAM – 1:41:17 Трико – 1:43:44 Когда Кайф Female – 1:50:00

SPRINT, эстафета, смешанные команды

MAGNIT HIGH PERFORMANCE – 1:16:01 Газпромбанк Премиум (Три кАтлеты) – 1:25:51 АКУЛА – 1:30:08

IRONLADY, 5 км

Алина Песчанская – 18:24 Анна Гарбар – 19:26 Анна Лазарева – 19:57

SWIMSTAR, 1 миля, мужчины

Александр Шатин – 24:10 Всеволод Черногоров – 24:12 Виталий Сороков – 25:18

SWIMSTAR, 1 миля, женщины

Александра Романенкова – 25:36 Елена Мачкова – 27:37 Екатерина Львова – 28:21

SWIMSTAR, 2 мили, мужчины

Игорь Бутенко – 47:09 Никита Мартыненко – 49:48 Максим Казаков – 50:32

SWIMSTAR, 2 мили, женщины

Татьяна Шарун – 51:10 Анастасия Шульженко – 55:28 Анна Пироженко – 1:00:20

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии с соревнований появятся на сайте организатора через 2-3 дня.