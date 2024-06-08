Результаты полумарафона «Волоколамский рубеж» 2024
8 июня в Волокамске (Московская область) прошел полумарафон «Волоколамский рубеж». Участники соревновались на дистанциях 21,1 км, 10 км и 5 км, 3 км (без учета времени). Для детей были доступны две дистанции: 300 и 600 метров.
Спортсмены традиционно стартовали в деревне Нелидово у мемориального комплекса «Героям-панфиловцам».
Победителем стал Александр Бабаев – чемпион России в беге на 100 км.
Результаты победителей и призеров:
21,1 км, мужчины
- Александр Бабаев – 1:15:34
- Сергей Князевский – 1:16:51
- Тимофей Жуков – 1:17:05
21,1 км, женщины
- Евфросиния Солнцева – 1:26:16
- Юлия Зорченко – 1:36:56
- Светлана Сербина – 1:41:04
10 км, мужчины
- Роман Ерофеев – 32:24
- Дмитрий Ефремов – 33:52
- Даниил Мусатов – 34:04
10 км, женщины
- Евгения Агафонова – 42:55
- Дарья Левина – 43:58
- Дарья Букатина – 44:09
5 км, мужчины
- Иван Зверев – 15:58
- Владислав Мигер – 16:05
- Дмитрий Хаперских – 16:08
5 км, женщины
- Алена Попова – 19:17
- Александра Кочергина – 19:28
- Екатерина Стрельцова – 19:37
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.