Результаты полумарафона «Волоколамский рубеж» 2024

8 июня в Волокамске (Московская область) прошел полумарафон «Волоколамский рубеж». Участники соревновались на дистанциях 21,1 км, 10 км и 5 км, 3 км (без учета времени). Для детей были доступны две дистанции: 300 и 600 метров.

Спортсмены традиционно стартовали в деревне Нелидово у мемориального комплекса «Героям-панфиловцам».

Победителем стал Александр Бабаев – чемпион России в беге на 100 км.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

Александр Бабаев – 1:15:34 Сергей Князевский – 1:16:51 Тимофей Жуков – 1:17:05

21,1 км, женщины

Евфросиния Солнцева – 1:26:16 Юлия Зорченко – 1:36:56 Светлана Сербина – 1:41:04

10 км, мужчины

Роман Ерофеев – 32:24 Дмитрий Ефремов – 33:52 Даниил Мусатов – 34:04

10 км, женщины

Евгения Агафонова – 42:55 Дарья Левина – 43:58 Дарья Букатина – 44:09

5 км, мужчины

Иван Зверев – 15:58 Владислав Мигер – 16:05 Дмитрий Хаперских – 16:08

5 км, женщины

Алена Попова – 19:17 Александра Кочергина – 19:28 Екатерина Стрельцова – 19:37

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.