Результаты полумарафона «Волоколамский рубеж» 2024

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8 июня в Волокамске (Московская область) прошел полумарафон «Волоколамский рубеж». Участники соревновались на дистанциях 21,1 км, 10 км и 5 км, 3 км (без учета времени). Для детей были доступны две дистанции: 300 и 600 метров.

Спортсмены традиционно стартовали в деревне Нелидово у мемориального комплекса «Героям-панфиловцам».

Победителем стал Александр Бабаев – чемпион России в беге на 100 км.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

  1. Александр Бабаев – 1:15:34
  2. Сергей Князевский – 1:16:51
  3. Тимофей Жуков – 1:17:05

21,1 км, женщины

  1. Евфросиния Солнцева – 1:26:16
  2. Юлия Зорченко – 1:36:56
  3. Светлана Сербина – 1:41:04

10 км, мужчины

  1. Роман Ерофеев – 32:24
  2. Дмитрий Ефремов – 33:52
  3. Даниил Мусатов – 34:04

10 км, женщины

  1. Евгения Агафонова – 42:55
  2. Дарья Левина – 43:58
  3. Дарья Букатина – 44:09

5 км, мужчины

  1. Иван Зверев – 15:58
  2. Владислав Мигер – 16:05
  3. Дмитрий Хаперских – 16:08

5 км, женщины

  1. Алена Попова – 19:17
  2. Александра Кочергина – 19:28
  3. Екатерина Стрельцова – 19:37

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.

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