Результаты полумарафона «Любовь и Космос», прошедшего 14 апреля в Королеве

В воскресенье 14 апреля в Королеве (Московская область) прошел полумарафон «Любовь и Космос». Кроме основной дистанции на 21,1 км, принять участие можно было в забегах на 5 км и 10 км. Дети соревновались на дистанциях 1 км и 500 м.

Участники стартовали возле ЦДК имени Калинина и бежали по Октябрьской улице, далее сворачивали в парк Победы, пробегали мимо Мемориала Славы, Владимирской церкви, часовни Александра Невского, выбегали на проезд Циолковского и возвращались обратно. Маршрут полумарафона проходил в 4 круга, 10 км – в два круга, 5 км – в один круг.

Победителем полумарафон стал атлет Евгений Толстопятов, вторым прибежал Виталий Логинов (двухкратный чемпион марафона «Дорога жизни»). Среди женщин золото взяла Александра Бородинова – победительница «Алматы марафон» и марафона в Хельсинки.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

Евгений Толстопятов – 1:09:17 Виталий Логинов – 1:10:56 Андрей Лойко – 1:11:59

21,1 км, женщины

Александра Бородинова – 1:18:27 Светлана Дударь – 1:22:10 Евгения Индина – 1:26:43

10 км, мужчины

Сергей Звонов – 30:16 Алексей Амилов – 32:37 Антон Черныш – 32:44

10 км, женщины

Екатерина Александрова – 36:41 Ирина Хауб – 37:29 Вера Маркарова – 37:32

5 км, мужчины

Сергей Петров – 14:59 Дмитрий Скороход – 15:02 Даниил Авдеев – 15:05

5 км, женщины

Елизавета Николаенко – 18:58 Дарья Лавлинская – 19:29 Мария Чарикова – 19:57

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning.