Результаты полумарафона «Любовь и Космос», прошедшего 14 апреля в Королеве
В воскресенье 14 апреля в Королеве (Московская область) прошел полумарафон «Любовь и Космос». Кроме основной дистанции на 21,1 км, принять участие можно было в забегах на 5 км и 10 км. Дети соревновались на дистанциях 1 км и 500 м.
Участники стартовали возле ЦДК имени Калинина и бежали по Октябрьской улице, далее сворачивали в парк Победы, пробегали мимо Мемориала Славы, Владимирской церкви, часовни Александра Невского, выбегали на проезд Циолковского и возвращались обратно. Маршрут полумарафона проходил в 4 круга, 10 км – в два круга, 5 км – в один круг.
Победителем полумарафон стал атлет Евгений Толстопятов, вторым прибежал Виталий Логинов (двухкратный чемпион марафона «Дорога жизни»). Среди женщин золото взяла Александра Бородинова – победительница «Алматы марафон» и марафона в Хельсинки.
Результаты победителей и призеров:
21,1 км, мужчины
- Евгений Толстопятов – 1:09:17
- Виталий Логинов – 1:10:56
- Андрей Лойко – 1:11:59
21,1 км, женщины
- Александра Бородинова – 1:18:27
- Светлана Дударь – 1:22:10
- Евгения Индина – 1:26:43
10 км, мужчины
- Сергей Звонов – 30:16
- Алексей Амилов – 32:37
- Антон Черныш – 32:44
10 км, женщины
- Екатерина Александрова – 36:41
- Ирина Хауб – 37:29
- Вера Маркарова – 37:32
5 км, мужчины
- Сергей Петров – 14:59
- Дмитрий Скороход – 15:02
- Даниил Авдеев – 15:05
5 км, женщины
- Елизавета Николаенко – 18:58
- Дарья Лавлинская – 19:29
- Мария Чарикова – 19:57
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning.