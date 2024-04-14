Результаты полумарафона «Любовь и Космос», прошедшего 14 апреля в Королеве

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В воскресенье 14 апреля в Королеве (Московская область) прошел полумарафон «Любовь и Космос». Кроме основной дистанции на 21,1 км, принять участие можно было в забегах на 5 км и 10 км. Дети соревновались на дистанциях 1 км и 500 м.

Участники стартовали возле ЦДК имени Калинина и бежали по Октябрьской улице, далее сворачивали в парк Победы, пробегали мимо Мемориала Славы, Владимирской церкви, часовни Александра Невского, выбегали на проезд Циолковского и возвращались обратно. Маршрут полумарафона проходил в 4 круга, 10 км – в два круга, 5 км – в один круг.

Победителем полумарафон стал атлет Евгений Толстопятов, вторым прибежал Виталий Логинов (двухкратный чемпион марафона «Дорога жизни»). Среди женщин золото взяла Александра Бородинова – победительница «Алматы марафон» и марафона в Хельсинки.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

  1. Евгений Толстопятов – 1:09:17
  2. Виталий Логинов – 1:10:56
  3. Андрей Лойко – 1:11:59

21,1 км, женщины

  1. Александра Бородинова – 1:18:27
  2. Светлана Дударь – 1:22:10
  3. Евгения Индина – 1:26:43

10 км, мужчины

  1. Сергей Звонов – 30:16
  2. Алексей Амилов – 32:37
  3. Антон Черныш – 32:44

10 км, женщины

  1. Екатерина Александрова – 36:41
  2. Ирина Хауб – 37:29
  3. Вера Маркарова – 37:32

5 км, мужчины

  1. Сергей Петров – 14:59
  2. Дмитрий Скороход – 15:02
  3. Даниил Авдеев – 15:05

5 км, женщины

  1. Елизавета Николаенко – 18:58
  2. Дарья Лавлинская – 19:29
  3. Мария Чарикова – 19:57

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning.

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