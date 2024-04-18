Открылась регистрация на Зеленоградский полумарафон 2024. Старт состоится 16 июня

16 июня в Зеленограде (Москва) пройдет 27-й Зеленоградский полумарафон от команды организаторов ZELRUN. Кроме основной дистанции на 21,1 км, принять участие можно в забеге на 10 км. Для детей доступна дистанция 500 м.

Организаторы обещают уникальные городские ландшафты, неповторимую атмосферу, а все финишеры получат медаль и знаменитые носки ZELRUN.

Стартовая стоимость составляет 2500 рублей на дистанции 21,1 и 10 км. Цены будут повышаться как только слоты по текущей цене будут выкуплены. Максимальная стоимость на обе дистанции – 3500 рублей.

Регистрация проходит на сайте RegPlace. Подробную информацию о старте можно посмотреть на сайте организаторов.

Зеленоградский полумарафон был основан в 1997 году спортивным журналистом Борисом Прокопьевым. С 2013 года забег организовывает команда ZELRUN.