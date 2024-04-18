Открылась регистрация на Зеленоградский полумарафон 2024. Старт состоится 16 июня

Теги Полумарафон любительский спорт Бег Забег Календарь стартов Здоровье

16 июня в Зеленограде (Москва) пройдет 27-й Зеленоградский полумарафон от команды организаторов ZELRUN. Кроме основной дистанции на 21,1 км, принять участие можно в забеге на 10 км. Для детей доступна дистанция 500 м.

Организаторы обещают уникальные городские ландшафты, неповторимую атмосферу, а все финишеры получат медаль и знаменитые носки ZELRUN.

Стартовая стоимость составляет 2500 рублей на дистанции 21,1 и 10 км. Цены будут повышаться как только слоты по текущей цене будут выкуплены. Максимальная стоимость на обе дистанции – 3500 рублей.

Регистрация проходит на сайте RegPlace. Подробную информацию о старте можно посмотреть на сайте организаторов.

Зеленоградский полумарафон был основан в 1997 году спортивным журналистом Борисом Прокопьевым. С 2013 года забег организовывает команда ZELRUN.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий