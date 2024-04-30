Результаты чемпионата Санкт-Петербурга по трейлраннингу HARD TRAIL, прошедшего 28 апреля в поселке Орехово

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28 апреля в поселке Орехово в Ленинградской области прошел скоростной трейловый забег от серии стартов HARD TRAIL, совмещенный с чемпионатом Санкт-Петербурга по трейлраннингу.

Участники соревновались только на одной дистанции – 12 км. Набор высоты составил 274 м. На маршруте трейлраннеров ждали захватывающие спуски и подъемы, чистый сосновый лес без снега и грязи, болота и ручьи.

Призеры забега (gun time):

12 км, мужчины

1. Даниил Елизаров – 0:48:36,3

2. Михаил Кузьмин – 0:48:57,6

3. Николай Кавандин – 0:49:12,0

12 км, женщины

1. Анастасия Рудная – 0:53:53,6

2. Ирина Умницына – 0:56:49,0

3. Алина Колосова – 0:58:38,8

Всего в забеге поучаствовал 201 бегун, в том числе спортсмены-любители. Результаты всех участников можно найти на сайте O-Time, а фотографии уже опубликованы в группе организаторов в VK.

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