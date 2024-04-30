Результаты чемпионата Санкт-Петербурга по трейлраннингу HARD TRAIL, прошедшего 28 апреля в поселке Орехово
28 апреля в поселке Орехово в Ленинградской области прошел скоростной трейловый забег от серии стартов HARD TRAIL, совмещенный с чемпионатом Санкт-Петербурга по трейлраннингу.
Участники соревновались только на одной дистанции – 12 км. Набор высоты составил 274 м. На маршруте трейлраннеров ждали захватывающие спуски и подъемы, чистый сосновый лес без снега и грязи, болота и ручьи.
Призеры забега (gun time):
12 км, мужчины
1. Даниил Елизаров – 0:48:36,3
2. Михаил Кузьмин – 0:48:57,6
3. Николай Кавандин – 0:49:12,0
12 км, женщины
1. Анастасия Рудная – 0:53:53,6
2. Ирина Умницына – 0:56:49,0
3. Алина Колосова – 0:58:38,8
Всего в забеге поучаствовал 201 бегун, в том числе спортсмены-любители. Результаты всех участников можно найти на сайте O-Time, а фотографии уже опубликованы в группе организаторов в VK.