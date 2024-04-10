Открылась регистрация на трейловый забег Aurora Trail, который пройдет 22 марта 2025 года в Мурманской области

22 марта 2025 года в Кандалакше (Мурманская область) пройдет трейловый забег Aurora Trail. Участники будут бежать по Кандалакшскому зимнему лесу, встретят рассвет на Белом море, заберутся на вершины гор Железная и Волостная, с которых им откроются виды на Кольский полуостров.

Дистанции забега:

«Луч» протяженностью 13 км с набором высоты 475 м. Участники будут забираться на хребет горы Волостная, проходить его целиком и спускаться обратно.

«Сияние» протяженностью 30 км с набором высоты 1000 м. Трасса проходит в один круг с подъемом на гору Железную.

«Корона» протяженностью 42 км с набором высоты 1500 м. Участники будут бежать по Кандалакшскому зимнему лесу и по вершинам гор Железная и Волостная.

«Гандвик» протяженностью 60 км с набором высоты 1500 м. Участники будут стартовать в 6 утра из села Лувеньга и первые 20 км бежать по льду побережья Белого моря, далее выйдут на маршрут «Короны». Эта дистанция совмещает в себе бег по льду, по зимнему лесу и подъем на вершины гор. Также спортсмены встретят рассвет над ледяным морем.

В конце марта минус уже небольшой, но погода непредсказуемая. Может идти снегопад или светить яркое солнце. Организаторы советуют брать с собой снаряжение: термобелье и второй утеплительный слой, шапка, варежки и запасную пару, свисток, ветрозащитную куртку и штаны, фонарь и запасные батарейки, устройство с загруженным треком дистанции, мобильный телефон с номерами организаторов, спасательное одеяло, солнцезащитные очки или маска, запас питания и воды.

Стоимость слота на дистанцию 13 км составляет 1000 рублей, 30 км – 2000 рублей, 42 км – 3000 рублей. Цены будут повышаться по мере выкупа слотов. Стоимость участия на дистанцию 60 км составляет 6000 рублей, лимит участников – 30 человек.

Регистрация и подробная информация находятся на сайте организатора.