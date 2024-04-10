Открылась регистрация на трейловый забег Aurora Trail, который пройдет 22 марта 2025 года в Мурманской области

Теги любительский спорт Бег Трейлраннинг Забег Календарь стартов Здоровье

22 марта 2025 года в Кандалакше (Мурманская область) пройдет трейловый забег Aurora Trail. Участники будут бежать по Кандалакшскому зимнему лесу, встретят рассвет на Белом море, заберутся на вершины гор Железная и Волостная, с которых им откроются виды на Кольский полуостров.

Дистанции забега:

  • «Луч» протяженностью 13 км с набором высоты 475 м. Участники будут забираться на хребет горы Волостная, проходить его целиком и спускаться обратно.

 

  • «Сияние» протяженностью 30 км с набором высоты 1000 м. Трасса проходит в один круг с подъемом на гору Железную. 

  • «Корона» протяженностью 42 км с набором высоты 1500 м. Участники будут бежать по Кандалакшскому зимнему лесу и по вершинам гор Железная и Волостная.

  • «Гандвик» протяженностью 60 км с набором высоты 1500 м. Участники будут стартовать в 6 утра из села Лувеньга и первые 20 км бежать по льду побережья Белого моря, далее выйдут на маршрут «Короны». Эта дистанция совмещает в себе бег по льду, по зимнему лесу и подъем на вершины гор. Также спортсмены встретят рассвет над ледяным морем.

В конце марта минус уже небольшой, но погода непредсказуемая. Может идти снегопад или светить яркое солнце. Организаторы советуют брать с собой снаряжение: термобелье и второй утеплительный слой, шапка, варежки и запасную пару, свисток, ветрозащитную куртку и штаны, фонарь и запасные батарейки, устройство с загруженным треком дистанции, мобильный телефон с номерами организаторов, спасательное одеяло, солнцезащитные очки или маска, запас питания и воды.

Стоимость слота на дистанцию 13 км составляет 1000 рублей, 30 км – 2000 рублей, 42 км – 3000 рублей. Цены будут повышаться по мере выкупа слотов. Стоимость участия на дистанцию 60 км составляет 6000 рублей, лимит участников – 30 человек.

Регистрация и подробная информация находятся на сайте организатора.

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий