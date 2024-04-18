Открылась регистрация на трейловый забег «Победа», который пройдет 10 мая в Доброграде

10 мая в Доброграде (Владимирская область) пройдет трейловый забег «Победа». Участники будут соревноваться на дистанциях 20 км, 10 км, 5 км. Для детей доступна дистанция 400 м.

Стартуют и финишируют участники на территории СК «Гранд Арена». Точный маршрут забега пока не известен, следить за обновлениями можно в социальной сети ВКонтакте организаторов.

Стоимость участия на дистанции 20 км составляет 2650 рублей, 10 км – 2350 рублей, 5 км – 2000 рублей, 400 м – 1000 рублей. С 1 мая цены повышаются.

Трейловый забег приурочен к Дню Победы, поэтому можно бежать в футболке с фотографией родственника, прошедшего Великую Отечественную войну.

Регистрация проходит на сайте Myrace.

Помимо забега на территории Доброграда можно прогуляться в парковых зонах, отдохнуть в спа-комплексах, посетить скейт-парк, веревочный парк и вейк-парк (бассейн для воднолыжного спорта).