Результаты Волгоградского марафона 2024
29 апреля в Волгограде прошел забег «Легендарный Вологоград марафон». Участники соревновались на дистанциях 5 км, 10 км, 21 км, 42 км, а также бежали эстафету в формате экидена.
Результаты призеров:
5 км, мужчины
1. Александр Кустов – 00:15:11
2. Дмитрий Николаев – 00:16:40
3. Александр Панфилов – 00:17:14
5 км, женщины
1. Ольга Бацокина – 00:21:39
2. Виктория Сереброва – 00:22:17
3. Айжана Карагулакова – 00:22:48
10 км, мужчины
1. Магомед Агакишиев – 00:33:35
2. Евгений Гусев – 00:33:42
3. Иван Жулей – 00:36:09
10 км, женщины
1. Нина Чайкина – 00:36:22
2. Анна Лазарева – 00:38:02
3. Наталья Калюжная – 00:43:05
21 км, мужчины
1. Евгений Белошапкин – 03:32:15 (Организаторы не сообщают, почему в протоколе стоит такое время)
2. Баубек Илясов – 01:12:02
3. Ярослав Михайловский – 01:16:41
21 км, женщины
1. Алина Песчанская – 01:24:15
2. Татьяна Ковригина – 01:39:09
3. Юлия Смолина – 01:45:54
42 км, мужчины
1. Владимир Тарасов – 02:47:22
2. Владимир Аверьев – 02:54:12
3. Дмитрий Фирсов – 02:55:40
42 км, женщины
1. Ольга Сушкова – 03:17:08
2. Анна Манаенкова – 03:24:08
3. Ольга Бычкова – 03:27:04
Результаты всех участников выложены в формате pdf в группе организаторов во Вконтакте.
Что такое экиден? Почему в Японии это самый популярный формат забегов?