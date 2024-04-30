Результаты Волгоградского марафона 2024

29 апреля в Волгограде прошел забег «Легендарный Вологоград марафон». Участники соревновались на дистанциях 5 км, 10 км, 21 км, 42 км, а также бежали эстафету в формате экидена.

Результаты призеров:

5 км, мужчины

1. Александр Кустов – 00:15:11

2. Дмитрий Николаев – 00:16:40

3. Александр Панфилов – 00:17:14

5 км, женщины

1. Ольга Бацокина – 00:21:39

2. Виктория Сереброва – 00:22:17

3. Айжана Карагулакова – 00:22:48

10 км, мужчины

1. Магомед Агакишиев – 00:33:35

2. Евгений Гусев – 00:33:42

3. Иван Жулей – 00:36:09

10 км, женщины

1. Нина Чайкина – 00:36:22

2. Анна Лазарева – 00:38:02

3. Наталья Калюжная – 00:43:05

21 км, мужчины

1. Евгений Белошапкин – 03:32:15 (Организаторы не сообщают, почему в протоколе стоит такое время)

2. Баубек Илясов – 01:12:02

3. Ярослав Михайловский – 01:16:41

21 км, женщины

1. Алина Песчанская – 01:24:15

2. Татьяна Ковригина – 01:39:09

3. Юлия Смолина – 01:45:54

42 км, мужчины

1. Владимир Тарасов – 02:47:22

2. Владимир Аверьев – 02:54:12

3. Дмитрий Фирсов – 02:55:40

42 км, женщины

1. Ольга Сушкова – 03:17:08

2. Анна Манаенкова – 03:24:08

3. Ольга Бычкова – 03:27:04

Результаты всех участников выложены в формате pdf в группе организаторов во Вконтакте.

Что такое экиден? Почему в Японии это самый популярный формат забегов?