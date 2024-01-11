12 января в самой холодной точке планеты пройдет экстремальный марафон «Полюс Холода Оймякон». Спортсмены побегут при минус 50°C

Теги Полумарафон экстрим любительский спорт Марафон Трейлраннинг Забег Календарь стартов Здоровье

12 января в Оймяконском районе Якутии стартует пятый по счету экстремальный марафон «Полюс Холода Оймякон». Поселок Оймякон признан самой холодной точкой планеты, в нем была зарегистрирована самая низкая температура −67,7 °C. В день старта там ожидается температура до −51°C.

В забеге примут участие спортсмены из 8 регионов России: Москвы, Смоленской, Курской, Владимирской, Кемеровской, Новосибирской областей, Удмуртской Республики и Республики Саха (Якутия). 16 спортсменов побегут марафонскую дистанцию (42,2 км), еще 24 спортсмена побегут полумарафон (21,1 км). 

Участники уже прибыли в Оймякон, прошли предстартовый медосмотр и познакомились с трассой предстоящего самого холодного марафона мира.

Следить за участниками можно в группе VK «Марафон Полюс-Холода» и на сайте организаторов марафона.

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2 комментария
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У меня один вопрос, нахрена(((
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