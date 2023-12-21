1 января по всему миру пройдет ежегодная бесплатная спортивная акция «Забег обещаний». Нужно пробежать всего 2024 метра

1 января 2024 года пройдет «Забег обещаний» – акция, которую с 2015 года проводит школа I Love Running по всему миру. В рамках акции нужно пробежать 2024 метра в поддержку своего обещания, написанного на нагрудном номере, 1 января в 12:00.

Участие в забеге бесплатное. Можно прийти на специально организованный забег в 110 городах мира или присоединиться к забегам «5 верст». На организованных забегах выдадут номер и фломастеры, чтобы написать обещания. Также можно распечатать номер самостоятельно, скачав его с сайта акции, и пробежать в любой точке мира.

Участников просят зарегистрироваться на сайте акции, чтобы организаторы локальных забегов знали, сколько людей ожидать на старте.

В этом году забег станет благотворительным, в партнерах забега – сервис благотворительности VK Добро. На сайте «Забега обещаний» каждый участник может перечислить пожертвование в фонд «Игра» – его специалисты обучают врачей работать с детьми, которым сложно двигаться из-за диагнозов, подбирают детям современную технику и помогают родителям лучше разбираться в своих правах.

Также забег поддержали другие бренды, например, все участники «Забега обещаний» получат 2024 балла от «Спортмастер PRO».