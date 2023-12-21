1 января по всему миру пройдет ежегодная бесплатная спортивная акция «Забег обещаний». Нужно пробежать всего 2024 метра

Теги любительский спорт Благотворительность Бег Забег Календарь стартов Здоровье

1 января 2024 года пройдет «Забег обещаний» – акция, которую с 2015 года проводит школа I Love Running по всему миру. В рамках акции нужно пробежать 2024 метра в поддержку своего обещания, написанного на нагрудном номере, 1 января в 12:00.

Участие в забеге бесплатное. Можно прийти на специально организованный забег в 110 городах мира или присоединиться к забегам «5 верст». На организованных забегах выдадут номер и фломастеры, чтобы написать обещания. Также можно распечатать номер самостоятельно, скачав его с сайта акции, и пробежать в любой точке мира.

Участников просят зарегистрироваться на сайте акции, чтобы организаторы локальных забегов знали, сколько людей ожидать на старте.

В этом году забег станет благотворительным, в партнерах забега – сервис благотворительности VK Добро. На сайте «Забега обещаний» каждый участник может перечислить пожертвование в фонд «Игра» – его специалисты обучают врачей работать с детьми, которым сложно двигаться из-за диагнозов, подбирают детям современную технику и помогают родителям лучше разбираться в своих правах.

Также забег поддержали другие бренды, например, все участники «Забега обещаний» получат 2024 балла от «Спортмастер PRO».

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий