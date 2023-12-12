Открылась регистрация на Московский марафон 2024. Забег впервые пройдет в два дня: в субботу побегут 10 км, в воскресенье – 42,2 км

Открылась регистрация на Московский марафон 2024. Забег пройдет в 11 раз и впервые дистанции разделят на два дня:

суббота 12 октября – дистанция 10 км,

воскресенье 13 октября – марафон, 42,2 км – лично и в корпоративной эстафете.

Зарегистрироваться на 10 км можно на этой странице, на марафон – на этой.

Фирменный мерч забега – лонгслив от Gri, его можно докупить за дополнительную плату в 2500 рублей при регистрации.

Читайте нашу статью про то, как проходил Московский марафон в прошлые годы и как о старте отзываются участники