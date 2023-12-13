Открылась регистрация на забеги серии «Бегом по Золотому кольцу» в 2024 году. Старты пройдут в Мышкине, Переславле, Костроме, Ярославле и других городах
Открылась регистрация на забеги юбилейной, десятой серии «Фармэко — Бегом по Золотому кольцу». Как мы писали ранее, в календаре серии в 2024 году десять стартов с мая по октябрь, на которых доступны дистанции 3 или 5 км, 10 и 21,1 км. Эти дистанции также можно пробежать онлайн в любой точке мира. На всех забегах серии есть детские дистанции 300 и 600 метров.
Зарегистрироваться на старты можно по ссылке, через сервис RussiaRunning.
Расписание стартов:
- 1 мая – Тутаевский полумарафон «Май. Мир. Молодость» (Тутаев, Ярославская область) – 3, 10, 21,1 км и эстафета 4*5,275 км
- 26 мая – Мышкинский полумарафон «По шести холмам» (Мышкин, Ярославская область) – 3, 10, 21,1 км
- 2 июня – Переславский полумарафон «Александровские версты» (Переславль-Залесский, Ярославская область) – 3, 5, 10, 21,1 км
- 12 июня – Полумарафон «Здорово, Кострома!» (Кострома, Костромская область) – 3, 5, 10, 21,1 км – забег пройдет в среду, этот день – выходной в честь Дня России
- 29 июня – Угличский полумарафон «Волжский берег» (Углич, Ярославская область) – 3, 10, 21,1 км
- 6 июля – Ивановский полумарафон «Красная нить» (Иваново, Ивановская область) – 5, 10, 21,1 км
- 3 августа – Рыбинский полумарафон «Великий хлебный путь» (Рыбинск, Ярославская область) – 3, 5, 10, 21,1 км
- 8 сентября – ХI Ярославский полумарафон «Золотое кольцо» (Ярославль, Ярославская область) – 5, 10, 21,1 км и эстафета 2*10,550 км
- 29 сентября – Полумарафон «Ростов Великий» (Ростов, Ярославская область) – 3, 5, 10, 21,1 км
- 6 октября – Полумарафон «Моя Столица» (Москва) – 5, 10, 21,1 км
Подробнее о забегах серии можно прочитать в нашем гиде (обратите внимание, что в нем даты 2023 года), а также на сайте организаторов.
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