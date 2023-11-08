Опубликованы результаты «Бокс забега», прошедшего 6 ноября в Сочи. Победители – Тропина и Никитин, Исакова и Лимонов

6 ноября в Сочи прошел «Бокс Забег». В праздничный понедельник спортсмены бежали две дистанции – 2994 метра и 5717 метров. «Бокс забег» известен неточными дистанциями, отличающихся от принятых дисциплин в легкой атлетике, и высокими призовыми. В день старта лил дождь, многие спуски на холмистой трассе были скользкими.

Владимир Никитин выиграл забег на дистанции 9 км, а вот Ринас Ахмадеев, который обычно тоже приходит первым, в этот раз уступил Егору Лимонову. У женщин проявила себя триатлетка Диана Исакова.

Результаты призеров:

3 км, мужчины

1. Егор Лимонов – 8:13.32

2. Ринас Ахмадеев – 8:15.99

3. Евгений Кунц – 8:22.25

3 км, женщины

1. Диана Исакова – 9:24.94

2. Светлана Аплачкина – 9:25.32

3. Любовь Дубровская – 9:42.08

9 км, мужчины

1. Владимир Никитин – 24:28.33

2. Андрей Лейман – 25:16.10

3. Дмитрий Сойкка – 25:34.22

9 км, женщины

1. Анна Тропина – 27:56.70

2. Луиза Дмитриева – 29:51.02

3. Елена Седова – 30:34.55

Результаты всех участников опубликованы в отдельном документе.

После финиша было объявлено, что следующий «Бокс Забег» пройдет в Дубае. Напомним, ранее забег уже проходил в Душанбе.