Ринас Ахмадеев и Николай Чавкин победили на «Бокс Забеге» в Таджикистане. 28 октября этот старт впервые прошел за пределами России

Теги Николай Чавкин Ринас Ахмадеев Умар Кремлев любительский спорт Бег Забег Календарь стартов Здоровье

Легкоатлеты Ринас Ахмадеев и Николай Чавкин приняли участие в «Бокс Забеге», который прошел в субботу 28 октября в Душанбе. Серию забегов проводит Умар Кремлев, президент Международной ассоциации бокса (IBA). Забег известен высокими призовыми, этим летом он несколько раз проходил в Серпухове, один раз – Екатеринбурге, а 6 ноября планируется в Сочи.

Старт в Таджикистане приурочен к визиту Умара Кремлева в страну – накануне забега он встретился с президентом, чтобы обсудить популяризацию бокса, создание академии Международного бокса центральной Азии и участие спортсменов из Таджикистана во Всемирных Играх Дружбы. 

Результаты «Бокс Забега» в Душанбе сообщил в своем Telegram-канале блогер Стась Шельгорн.

Дистанция «Абсолют», ~9 км

Мужчины:

1. Ринас Ахмадеев – 28:13 (RUS)

2. Ойбек Маматкомилов – 28:40 (UZB)

3. Евгений Фадеев – 29:18 (UZB)

Женщины:

1. Марина Хмелевская – 32:33 (UZB)

2. Азиза Мирзакбарова – 34:05 (UZB)

3. Екатерина Васильченко – 34:30 (UKR)

Дистанция «Профи», ~4,6 км

Мужчины:

1. Николай Чавкин – 14:26 (RUS)

2. Хасан Мирсоатов – 14:33 (UZB)

3. Ахрор Махмумалийев – 14:36 (UZB)

Женщины:

1. Анна Тропина – 16:24 (RUS)

2. Ситора Хамидова – 16:44 (UZB)

3. Анастасия Слепнева – 17:20 (RUS)

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