Ринас Ахмадеев и Николай Чавкин победили на «Бокс Забеге» в Таджикистане. 28 октября этот старт впервые прошел за пределами России
Легкоатлеты Ринас Ахмадеев и Николай Чавкин приняли участие в «Бокс Забеге», который прошел в субботу 28 октября в Душанбе. Серию забегов проводит Умар Кремлев, президент Международной ассоциации бокса (IBA). Забег известен высокими призовыми, этим летом он несколько раз проходил в Серпухове, один раз – Екатеринбурге, а 6 ноября планируется в Сочи.
Старт в Таджикистане приурочен к визиту Умара Кремлева в страну – накануне забега он встретился с президентом, чтобы обсудить популяризацию бокса, создание академии Международного бокса центральной Азии и участие спортсменов из Таджикистана во Всемирных Играх Дружбы.
Результаты «Бокс Забега» в Душанбе сообщил в своем Telegram-канале блогер Стась Шельгорн.
Дистанция «Абсолют», ~9 км
Мужчины:
1. Ринас Ахмадеев – 28:13 (RUS)
2. Ойбек Маматкомилов – 28:40 (UZB)
3. Евгений Фадеев – 29:18 (UZB)
Женщины:
1. Марина Хмелевская – 32:33 (UZB)
2. Азиза Мирзакбарова – 34:05 (UZB)
3. Екатерина Васильченко – 34:30 (UKR)
Дистанция «Профи», ~4,6 км
Мужчины:
1. Николай Чавкин – 14:26 (RUS)
2. Хасан Мирсоатов – 14:33 (UZB)
3. Ахрор Махмумалийев – 14:36 (UZB)
Женщины:
1. Анна Тропина – 16:24 (RUS)
2. Ситора Хамидова – 16:44 (UZB)
3. Анастасия Слепнева – 17:20 (RUS)
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