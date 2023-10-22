Результаты забега «Сибирский трейл. Осенний» 2023

В это воскресенье в Томске состоялся забег «Сибирский трейл. Осенний». В его рамках также прошел Чемпионат Томской области по трейлраннингу.

Для участия были доступны дистанции XS на 5 км, S на 13 км, M на 21 км, L на 31 км и детский забег на 1 км. Трасы прошли по территории спортивного комплекса «Политехник».

Результаты победителей:

XS, мужчины

1. Василий Акименко – 21:56

2. Александр Старицын – 23:43

3. Даниил Ольховик – 25:11

XS, женщины

1. Александра Лайзан – 25:52

2. Кристина Солнце – 26:15

3. Антонида Лобова – 26:33

S, мужчины

1. Евгений Тимофеев – 56:34

2. Максим Сергиенко – 57:40

3. Евгений Скобельков – 57:47

S, женщины

1. Екатерина Крамчаткина – 1:07:16

2. Надежда Калинина – 1:07:25

3. Екатерина Громова – 1:07:59

M, мужчины

1. Леонид Некипелый – 1:38:49

2. Андрей Петров – 1:39:40

3. Виктор Суханов – 1:40:02

M, женщины

1. Мария Суханова – 2:02:12

2. Татьяна Орех – 2:11:47

3. Яна Рябикова – 2:14:12

L, мужчины

1. Дмитрий Попов – 2:17:43

2. Евгений Регутов – 2:32:59

3. Егор Смолянский – 2:34:13

L, женщины

1. Екатерина Любушкина – 2:53:33

2. Анна Максутова – 2:56:51

3. Анна Василиненко – 3:02:25

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте MyFinish. Фотографии появятся позже на странице организаторов ВКонтакте.