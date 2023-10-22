Результаты забега «Сибирский трейл. Осенний» 2023

Теги Бег любительский спорт Трейлраннинг Забег Календарь стартов Здоровье

В это воскресенье в Томске состоялся забег «Сибирский трейл. Осенний». В его рамках также прошел Чемпионат Томской области по трейлраннингу.

Для участия были доступны дистанции XS на 5 км, S на 13 км, M на 21 км, L на 31 км и детский забег на 1 км. Трасы прошли по территории спортивного комплекса «Политехник». 

Результаты победителей:

XS, мужчины

1. Василий Акименко – 21:56

2. Александр Старицын – 23:43

3. Даниил Ольховик – 25:11

XS, женщины

1. Александра Лайзан – 25:52

2. Кристина Солнце – 26:15

3. Антонида Лобова – 26:33

S, мужчины

1. Евгений Тимофеев – 56:34

2. Максим Сергиенко – 57:40

3. Евгений Скобельков – 57:47

S, женщины

1. Екатерина Крамчаткина – 1:07:16

2. Надежда Калинина – 1:07:25

3. Екатерина Громова – 1:07:59

M, мужчины

1. Леонид Некипелый – 1:38:49

2. Андрей Петров – 1:39:40

3. Виктор Суханов – 1:40:02

M, женщины

1. Мария Суханова – 2:02:12

2. Татьяна Орех – 2:11:47

3. Яна Рябикова – 2:14:12

L, мужчины

1. Дмитрий Попов – 2:17:43

2. Евгений Регутов – 2:32:59

3. Егор Смолянский – 2:34:13

L, женщины

1. Екатерина Любушкина – 2:53:33

2. Анна Максутова – 2:56:51

3. Анна Василиненко – 3:02:25

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте MyFinish. Фотографии появятся позже на странице организаторов ВКонтакте

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий