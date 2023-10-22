Результаты забега «Сибирский трейл. Осенний» 2023
В это воскресенье в Томске состоялся забег «Сибирский трейл. Осенний». В его рамках также прошел Чемпионат Томской области по трейлраннингу.
Для участия были доступны дистанции XS на 5 км, S на 13 км, M на 21 км, L на 31 км и детский забег на 1 км. Трасы прошли по территории спортивного комплекса «Политехник».
Результаты победителей:
XS, мужчины
1. Василий Акименко – 21:56
2. Александр Старицын – 23:43
3. Даниил Ольховик – 25:11
XS, женщины
1. Александра Лайзан – 25:52
2. Кристина Солнце – 26:15
3. Антонида Лобова – 26:33
S, мужчины
1. Евгений Тимофеев – 56:34
2. Максим Сергиенко – 57:40
3. Евгений Скобельков – 57:47
S, женщины
1. Екатерина Крамчаткина – 1:07:16
2. Надежда Калинина – 1:07:25
3. Екатерина Громова – 1:07:59
M, мужчины
1. Леонид Некипелый – 1:38:49
2. Андрей Петров – 1:39:40
3. Виктор Суханов – 1:40:02
M, женщины
1. Мария Суханова – 2:02:12
2. Татьяна Орех – 2:11:47
3. Яна Рябикова – 2:14:12
L, мужчины
1. Дмитрий Попов – 2:17:43
2. Евгений Регутов – 2:32:59
3. Егор Смолянский – 2:34:13
L, женщины
1. Екатерина Любушкина – 2:53:33
2. Анна Максутова – 2:56:51
3. Анна Василиненко – 3:02:25
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте MyFinish. Фотографии появятся позже на странице организаторов ВКонтакте.
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