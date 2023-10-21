Результаты забега Grom Relay Осень 2023

В субботу 21 октября в Москве состоялся забег «Grom Relay Осень 2023».

Для участия были доступны два формата: эстафета (в команде от 2 до 5 человек) – 5 этапов по 4,2 км и забег-спутник на 4,2 км.

Забег прошел на Малом велокольце в Крылатском, по ровному асфальтовому покрытию.

Результаты победителей:

4,2 км, мужчины

1. Вячеслав Шабунин – 13:54

2. Алексей Глебов – 14:05

3. Михаил Парфенов – 14:09

4,2 км, женщины

1. Полина Ороспаева – 16:28

2. Наталья Макарова – 16:33

3. Ксения Федосеева – 16:36

Эстафета, мужчины

1. Команда VK Running #0 (Илья Конюхов, Владимир Сафронов, Михаил Иванов, Максим Ликсаков, Денис Васильев) – 1:08:16

2. Команда MRRC #1 (Алексей Шлепков, Артемий Калинкин, Сергей Калинин, Дмитрий Калинин, Алексей Новиков) – 1:11:15

3. Команда G_Gorilla_Runners_Silverbacks (Оливер Брамуэлл, Александр Роготень, Григорий Аникин, Роман Балашов, Вадим Каминский) – 1:20:00

Эстафета, женщины

1. Команда «Аделаида» (Юлия Илющенко, Диана Романико, Марина Мельник, Раиса Катайкина, Дарья Шабунина) – 1:19:13

2. Команда Top beauties by RUNLABclub (Жанна Мухамедзарифова, Яна Адышкина, Анна Гундорина, Анна Слинко, Лидия Корсун) – 1:24:25

3. Команда «MRRC-мы тут чисто ради гречки» (Татьяна Волгарева, Анастасия Назарова, Анастасия Громыко, Анна Хрящева, Алекcандра Полей) – 1:25:18

Эстафета, смешанные

1. Команда «Бионова 1» (Алексей Савин, Евгения Индина, Сергей Конякин, Юлия Конякина, Ринас Ахмадеев) – 1:11:56

2. Команда «MRRC Альянс» (Владислав Давыдов, Кристина Попсуева, Владимир Котляров, Вадим Киреев, Владимир Шаприцкий) – 1:13:52

3. Команда I Love Running so much (Велимир Назарычев, Артем Чернилин, Сергей Мельяновский, Ринат Шагиев, Наталья Сорокина) – 1:15:15

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте ResultsZone. Фотографии с забега появятся позже на странице организаторов ВКонтакте.