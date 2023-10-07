Результаты V Деминского бегового трейла 2023

В субботу 7 октября в Демино (деревня в Ярославской области) прошел V Деминский беговой трейл.

Для участия были доступны дистанции на 3, 10 и 21,1 км и детские старты на 450 и 1000 м.

Маршруты всех взрослых дистанций проходили по лесному массиву – атлеты утопали в топкой грязи, бежали по лужам и мокрой траве.

Результаты победителей:

10 км, мужчины

1. Александр Щелканов – 44:26

2. Кирилл Емелин – 44:27

3. Евгений Кочегаров – 44:31

10 км, женщины

1. Анастасия Пашуто – 51:24

2. Алена Кириллова – 53:07

3. Светлана Цикова – 57:28

21,1 км, мужчины

1. Андрей Кузнецов – 1:31:41

2. Максим Черезов – 1:35:57

3. Сергей Смирнов – 1:38:26

21,1 км, женщины

1. Рада Тарасенко – 1:42:46

2. Алена Малышева – 1:44:00

3. Екатерина Сергеева – 2:04:19

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии с забега появятся позже на сайте MySport.Photo и на странице организаторов ВКонтакте.