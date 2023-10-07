Результаты V Деминского бегового трейла 2023
В субботу 7 октября в Демино (деревня в Ярославской области) прошел V Деминский беговой трейл.
Для участия были доступны дистанции на 3, 10 и 21,1 км и детские старты на 450 и 1000 м.
Маршруты всех взрослых дистанций проходили по лесному массиву – атлеты утопали в топкой грязи, бежали по лужам и мокрой траве.
Результаты победителей:
10 км, мужчины
1. Александр Щелканов – 44:26
2. Кирилл Емелин – 44:27
3. Евгений Кочегаров – 44:31
10 км, женщины
1. Анастасия Пашуто – 51:24
2. Алена Кириллова – 53:07
3. Светлана Цикова – 57:28
21,1 км, мужчины
1. Андрей Кузнецов – 1:31:41
2. Максим Черезов – 1:35:57
3. Сергей Смирнов – 1:38:26
21,1 км, женщины
1. Рада Тарасенко – 1:42:46
2. Алена Малышева – 1:44:00
3. Екатерина Сергеева – 2:04:19
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии с забега появятся позже на сайте MySport.Photo и на странице организаторов ВКонтакте.
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