Результаты забега «Татнефть Альметьевский полумарафон» 2023
В это воскресенье в Альметьевске (город в республике Татарстан) прошел Альметьевский полумарафон от организаторов TIMERMAN.
Для забегов были доступны дистанции на 3 км, 10 км, и 21,1 км. Для юных бегунов были организованы детские старты TIMERKIDS на 300 и 600 м.
Результаты победителей:
3 км, мужчины
1. Марсель Галимов – 9:53
2. Камиль Тухбатуллин – 9:59
3. Фаниль Тухбатуллин – 10:08
3 км, женщины
1. Азалия Курбанова – 11:27
2. Вилена Фархутдинова – 11:59
3. Айсылу Сафина – 12:08
10 км, мужчины
1. Игорь Головин – 33:13
2. Евгений Байбородов – 33:59
3. Бато Раднаев – 34:55
10 км, женщины
1. Камила Шамсутдинова – 38:21
2. Ксения Скворцова – 38:26
3. Екатерина Чернышева – 42:17
21,1 км, мужчины
1. Роман Евграфов – 1:15:24
2. Руслан Хафизов – 1:16:08
3. Алексей Фесик – 1:18:04
21,1 км, женщины
1. Альбина Бадертдинова – 1:35:50
2. Наталия Кузьмина – 1:38:34
3. Мария Теренина – 1:40:59
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии с забегов появятся позже на сайте организаторов TIMERMAN.
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