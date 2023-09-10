Результаты забега «Татнефть Альметьевский полумарафон» 2023

В это воскресенье в Альметьевске (город в республике Татарстан) прошел Альметьевский полумарафон от организаторов TIMERMAN.

Для забегов были доступны дистанции на 3 км, 10 км, и 21,1 км. Для юных бегунов были организованы детские старты TIMERKIDS на 300 и 600 м.

Результаты победителей:

3 км, мужчины

1. Марсель Галимов – 9:53

2. Камиль Тухбатуллин – 9:59

3. Фаниль Тухбатуллин – 10:08

3 км, женщины

1. Азалия Курбанова – 11:27

2. Вилена Фархутдинова – 11:59

3. Айсылу Сафина – 12:08

10 км, мужчины

1. Игорь Головин – 33:13

2. Евгений Байбородов – 33:59

3. Бато Раднаев – 34:55

10 км, женщины

1. Камила Шамсутдинова – 38:21

2. Ксения Скворцова – 38:26

3. Екатерина Чернышева – 42:17

21,1 км, мужчины

1. Роман Евграфов – 1:15:24

2. Руслан Хафизов – 1:16:08

3. Алексей Фесик – 1:18:04

21,1 км, женщины

1. Альбина Бадертдинова – 1:35:50

2. Наталия Кузьмина – 1:38:34

3. Мария Теренина – 1:40:59

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии с забегов появятся позже на сайте организаторов TIMERMAN.