В Альметьевске прошел самый музыкальный полумарафон года. Музыканты поддерживали атлетов на 70 точках

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В это воскресенье в Альметьевске (город в Республике Татарстан) прошел самый музыкальный старт года – Альметьевский полумарафон. В нем приняли участие более 1000 человек из двух стран мира, 18 регионов и 45 городов России. 

На полумарафоне насчитывалось более 70 точек поддержки. В этом году атлетов традиционно поддерживали музыканты и танцоры, а также на одной из точек готовили шашлык на мангале.

Абсолютную победу на дистанции 10 км одержал Игорь Головин с результатом 33:13. Среди женщин победа у Камилы Шамсутдиновой, ее финишное время – 38:26.

На дистанции 21,1 км абсолютное первенство среди мужчин у Романа Евграфова, его время – 1:15:24. Второе место занял Руслан Хафизов с результатом 1:16:08, третье место у Алексея Фексика – он пробежал дистанцию за 1:18:04.

Среди женщин на дистанции 21,1 км абсолютная победа у Альбины Бадертдиновой, ее время – 1:35:34. Второе место у Наталии Кузьминой с финишем 1:38:34, третье место у Марии Терениной с результатом 1:40:59.

Кроме забегов на на 10 и 21,1 км в Альметьевске также прошел забег на 3 км, в котором приняли участие более 350 человек. Для детей были организованы старты TIMERKIDS – на дистанции 300 и 600 м вышли суммарно 120 детей. 

У серии спортивных мероприятий TIMERMAN планируется еще два забега в 2023 году – Казанский национальный полумарафон и Менделеевский кросс. Зарегистрироваться и узнать подробнее об этих забегах можно на сайте TIMERMAN

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