Результаты Владимирского полумарафона «Золотые ворота» 2023. Победители – Алексей Попов и Юлия Конякина
9 сентября во Владимире в седьмой раз состоялся Владимирский полумарафон «Золотые ворота».
Для забегов были доступны дистанции на 21,1 км, 10 км, 3 км, и детские старты на 600 м и 300 м.
Маршрут пролегал через исторический центр города с его средневековыми памятниками архитектуры и с перепадами высот на холмах.
Результаты победителей:
21,1 км, мужчины
1. Алексей Попов – 1:07:51
2. Михаил Киргизов – 1:08:34
3. Владимир Лешонков – 1:09:23
21,1 км, женщины
1. Юлия Конякина – 1:19:15
2. Ксения Ларина – 1:28:53
3. Юлия Щукина – 1:31:45
10 км, мужчины (35-39 лет)
1. Михаил Наумов – 36:48
2. Виктор Ацепаев – 39:04
3. Алексей Лукашин – 39:57
10 км, женщины (35-39 лет)
1. Татьяна Левкович – 49:34
2. Анастасия Ионова – 50:22
3. Юлия Бородулина – 51:05
3 км, мужчины
1. Артем Карасев – 9:16
2. Андрей Маслов – 9:51
3. Сергей Володин – 9:57
3 км, женщины
1. Виктория Теребейчик – 10:56
2. Анастасия Лапина – 11:14
3. Владислава Ваванова – 11:30
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте Racetime. Следить за обновлениями организаторов можно на их странице ВКонтакте.
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