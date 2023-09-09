Результаты Владимирского полумарафона «Золотые ворота» 2023. Победители – Алексей Попов и Юлия Конякина

Теги Бег Полумарафон Алексей Попов любительский спорт Забег Календарь стартов Юлия Конякина Здоровье

9 сентября во Владимире в седьмой раз состоялся Владимирский полумарафон «Золотые ворота». 

Для забегов были доступны дистанции на 21,1 км, 10 км, 3 км, и детские старты на 600 м и 300 м.

Маршрут пролегал через исторический центр города с его средневековыми памятниками архитектуры и с перепадами высот на холмах. 

Результаты победителей:

21,1 км, мужчины

1. Алексей Попов – 1:07:51

2. Михаил Киргизов – 1:08:34

3. Владимир Лешонков – 1:09:23

21,1 км, женщины

1. Юлия Конякина – 1:19:15

2. Ксения Ларина – 1:28:53

3. Юлия Щукина – 1:31:45

10 км, мужчины (35-39 лет)

1. Михаил Наумов – 36:48

2. Виктор Ацепаев – 39:04

3. Алексей Лукашин – 39:57

10 км, женщины (35-39 лет)

1. Татьяна Левкович – 49:34

2. Анастасия Ионова – 50:22

3. Юлия Бородулина – 51:05

3 км, мужчины

1. Артем Карасев – 9:16

2. Андрей Маслов – 9:51

3. Сергей Володин – 9:57

3 км, женщины

1. Виктория Теребейчик – 10:56

2. Анастасия Лапина – 11:14

3. Владислава Ваванова – 11:30

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте Racetime. Следить за обновлениями организаторов можно на их странице ВКонтакте

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий