Результаты Владимирского полумарафона «Золотые ворота» 2023. Победители – Алексей Попов и Юлия Конякина

9 сентября во Владимире в седьмой раз состоялся Владимирский полумарафон «Золотые ворота».

Для забегов были доступны дистанции на 21,1 км, 10 км, 3 км, и детские старты на 600 м и 300 м.

Маршрут пролегал через исторический центр города с его средневековыми памятниками архитектуры и с перепадами высот на холмах.

Результаты победителей:

21,1 км, мужчины

1. Алексей Попов – 1:07:51

2. Михаил Киргизов – 1:08:34

3. Владимир Лешонков – 1:09:23

21,1 км, женщины

1. Юлия Конякина – 1:19:15

2. Ксения Ларина – 1:28:53

3. Юлия Щукина – 1:31:45

10 км, мужчины (35-39 лет)

1. Михаил Наумов – 36:48

2. Виктор Ацепаев – 39:04

3. Алексей Лукашин – 39:57

10 км, женщины (35-39 лет)

1. Татьяна Левкович – 49:34

2. Анастасия Ионова – 50:22

3. Юлия Бородулина – 51:05

3 км, мужчины

1. Артем Карасев – 9:16

2. Андрей Маслов – 9:51

3. Сергей Володин – 9:57

3 км, женщины

1. Виктория Теребейчик – 10:56

2. Анастасия Лапина – 11:14

3. Владислава Ваванова – 11:30

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте Racetime. Следить за обновлениями организаторов можно на их странице ВКонтакте.