Результаты Kildin Ultra Grand Escape 2023
19-20 августа за Полярным кругом состоялся уникальный трейловый забег от Running Heroes Russia.
В субботу 19 августа в Мурманске прошли забеги-спутники «Ночной Трейл Мурманск» на 5 и 10 км и детские старты «Северный Волк» на 3 км и «Полярный Лис» на 1 км.
20 августа в Териберке состоялись ультратрейлы «Затерянный Мир» на 80 км, «Бесконечное Пространство» на 50 км «Таинственный Остров» на 30 км. Изначально старты должны были пройти на острове Кильдин, но из-за погодных условий забеги с острова пришлось перенести.
Атлеты преодолевали дистанции в дождь, снег и сильный ветер. Всего в Териберке на старт вышли 1001 человек.
Результаты победителей:
«Ночной Трейл Мурманск» 10 км, мужчины
1. Александр Абрамов – 42:49
2. Федор Андреянов – 42:53
3. Алексей Бровин – 43:52
«Ночной Трейл Мурманск» 10 км, женщины
1. Татьяна Соколова – 46:15
2. Екатерина Колесникова – 56:05
3. Наталья Хорольская – 56:45
«Ночной Трейл Мурманск» 5 км, мужчины
1. Василий Бородинов – 25:22
2. Олег Груздев – 25:32
3. Михаил Графов – 26:02
«Ночной Трейл Мурманск» 5 км, женщины
«Затерянный Мир» 80 км, мужчины
1. Александра Бородинова – 25:18
2. Ирина Ковалева – 31:48
3. Анастасия Бондарович – 31:49
«Затерянный Мир» 80 км, женщины
1. Наталья Нещерет – 11:00:06
2. Мария Бахтина – 11:04:11
3. Евгения Яньшина – 11:34:53
«Бесконечное Пространство» 50 км, мужчины
1. Сергей Соколов – 7:05:01
2. Алексей Чекарев – 7:12:38
3. Александр Емельянов – 7:14:24
«Бесконечное Пространство» 50 км, женщины
1. Евгения Леонова – 7:53:12
2. Людмила Милюшкина – 8:38:51
3. Юлия Дубовик – 8:51:22
«Таинственный Остров» 30 км, мужчины
1. Дмитрий Саранцев – 4:10:32
2. Артем Цибак – 4:17:11
3. Александр Абрамов – 4:39:33
«Таинственный Остров» 30 км, женщины
1. Александра Бородинова – 4:45:54
2. Ксения Самойлова – 5:23:38
3. Алевтина Бузенкова – 5:35:03
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте Athlinks. Фотографии с забегов можно найти на странице организаторов ВКонтакте. Следить за обновлениями можно в Telegram-канале Running Heroes Russia.
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