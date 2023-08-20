Результаты Kildin Ultra Grand Escape 2023

19-20 августа за Полярным кругом состоялся уникальный трейловый забег от Running Heroes Russia.

В субботу 19 августа в Мурманске прошли забеги-спутники «Ночной Трейл Мурманск» на 5 и 10 км и детские старты «Северный Волк» на 3 км и «Полярный Лис» на 1 км.

20 августа в Териберке состоялись ультратрейлы «Затерянный Мир» на 80 км, «Бесконечное Пространство» на 50 км «Таинственный Остров» на 30 км. Изначально старты должны были пройти на острове Кильдин, но из-за погодных условий забеги с острова пришлось перенести.

Атлеты преодолевали дистанции в дождь, снег и сильный ветер. Всего в Териберке на старт вышли 1001 человек.

Результаты победителей:

«Ночной Трейл Мурманск» 10 км, мужчины

1. Александр Абрамов – 42:49

2. Федор Андреянов – 42:53

3. Алексей Бровин – 43:52

«Ночной Трейл Мурманск» 10 км, женщины

1. Татьяна Соколова – 46:15

2. Екатерина Колесникова – 56:05

3. Наталья Хорольская – 56:45

«Ночной Трейл Мурманск» 5 км, мужчины

1. Василий Бородинов – 25:22

2. Олег Груздев – 25:32

3. Михаил Графов – 26:02

«Ночной Трейл Мурманск» 5 км, женщины

«Затерянный Мир» 80 км, мужчины

1. Александра Бородинова – 25:18

2. Ирина Ковалева – 31:48

3. Анастасия Бондарович – 31:49

«Затерянный Мир» 80 км, женщины

1. Наталья Нещерет – 11:00:06

2. Мария Бахтина – 11:04:11

3. Евгения Яньшина – 11:34:53

«Бесконечное Пространство» 50 км, мужчины

1. Сергей Соколов – 7:05:01

2. Алексей Чекарев – 7:12:38

3. Александр Емельянов – 7:14:24

«Бесконечное Пространство» 50 км, женщины

1. Евгения Леонова – 7:53:12

2. Людмила Милюшкина – 8:38:51

3. Юлия Дубовик – 8:51:22

«Таинственный Остров» 30 км, мужчины

1. Дмитрий Саранцев – 4:10:32

2. Артем Цибак – 4:17:11

3. Александр Абрамов – 4:39:33

«Таинственный Остров» 30 км, женщины

1. Александра Бородинова – 4:45:54

2. Ксения Самойлова – 5:23:38

3. Алевтина Бузенкова – 5:35:03

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте Athlinks. Фотографии с забегов можно найти на странице организаторов ВКонтакте. Следить за обновлениями можно в Telegram-канале Running Heroes Russia.