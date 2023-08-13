Результаты трейлового фестиваля «Манжерок Wild Trail» 2023. Победители на 40 км – Константин Багаев и Александра Зима
12-13 августа в Горном Алтае состоялся трейловый фестиваль «Манжерок Wild Trail» от команды WILD TRAIL.
Для забегов были доступны взрослые дистанции на 4 км, 15 км, 25 км, 40 км с суммарным набором высоты в 4000 метров, детский старт на 500 м и трейл для подростков на 1,5-2 км.
Кроме спортивных состязаний участников фестиваля ждали мастер-классы, открытые тренировки, лектории и концерты групп «Проект Горшенев» и Drummatix.
Результаты победителей:
4 км, мужчины
1. Эмил Ойношев – 16:48
2. Юрий Бадюн – 16:53
3. Антон Безгин – 17:35
4 км, женщины
1. Елена Рухляда – 17:53
2. Кристина Солнце – 22:15
3. Александра Безгина – 23:45
15 км, мужчины
1. Кирилл Русин – 1:23:13
2. Вячеслав Сергеев – 1:25:29
3. Максим Пархоменко – 1:34:56
15 км, женщины
1. Елена Добрикова – 1:36:51
2. Мария Костина – 1:41:46
3. Наталья Буйко – 1:46:11
25 км, мужчины
1. Иван Меньшиков – 2:49:57
2. Илья Малашко – 2:54:47
3. Сергей Асманов – 2:55:40
25 км, женщины
1. Екатерина Осьмакова – 3:13:23
2. Дарья Кабаева – 3:18:10
3. Лилия Макеева – 3:29:10
40 км, мужчины
1. Константин Багаев – 4:01:36
2. Николай Крысенко – 4:23:34
3. Иван Кутузов – 4:23:53
40 км, женщины
1. Александра Зима – 5:07:36
2. Анна Бойко – 5:13:42
3. Анна Другова – 5:14:33
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте MyRace. Фотографии с гонок можно посмотреть в Telegram-канале организаторов WILD TRAIL. Там же можно следить за обновлениями.
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