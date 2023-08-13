Результаты трейлового фестиваля «Манжерок Wild Trail» 2023. Победители на 40 км – Константин Багаев и Александра Зима

12-13 августа в Горном Алтае состоялся трейловый фестиваль «Манжерок Wild Trail» от команды WILD TRAIL.

Для забегов были доступны взрослые дистанции на 4 км, 15 км, 25 км, 40 км с суммарным набором высоты в 4000 метров, детский старт на 500 м и трейл для подростков на 1,5-2 км.

Кроме спортивных состязаний участников фестиваля ждали мастер-классы, открытые тренировки, лектории и концерты групп «Проект Горшенев» и Drummatix.

Результаты победителей:

4 км, мужчины

1. Эмил Ойношев – 16:48

2. Юрий Бадюн – 16:53

3. Антон Безгин – 17:35

4 км, женщины

1. Елена Рухляда – 17:53

2. Кристина Солнце – 22:15

3. Александра Безгина – 23:45

15 км, мужчины

1. Кирилл Русин – 1:23:13

2. Вячеслав Сергеев – 1:25:29

3. Максим Пархоменко – 1:34:56

15 км, женщины

1. Елена Добрикова – 1:36:51

2. Мария Костина – 1:41:46

3. Наталья Буйко – 1:46:11

25 км, мужчины

1. Иван Меньшиков – 2:49:57

2. Илья Малашко – 2:54:47

3. Сергей Асманов – 2:55:40

25 км, женщины

1. Екатерина Осьмакова – 3:13:23

2. Дарья Кабаева – 3:18:10

3. Лилия Макеева – 3:29:10

40 км, мужчины

1. Константин Багаев – 4:01:36

2. Николай Крысенко – 4:23:34

3. Иван Кутузов – 4:23:53

40 км, женщины

1. Александра Зима – 5:07:36

2. Анна Бойко – 5:13:42

3. Анна Другова – 5:14:33

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте MyRace. Фотографии с гонок можно посмотреть в Telegram-канале организаторов WILD TRAIL. Там же можно следить за обновлениями.