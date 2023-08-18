У гонки Kildin Ultra Grand Escape изменилось место проведения. Вместо острова Кильдин старт пройдет на Териберке

Гонка Kildin Ultra Grand Escape, которая пройдет 19-21 августа, перенесена с острова Кильдин на Териберку. Причина переноса – ограничение на выход в Баренцево море в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями. Об этом организаторы Running Heroes Russia сообщили в своем Telegram-канале.

Позже опубликуют резервные треки старта, информацию о таймингах и бесплатном трансфере из Мурманска до места проведения гонки и обратно.



Следить за обновлениями можно в Telegram-канале Kildin Ultra Grand Escape.