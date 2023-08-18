У гонки Kildin Ultra Grand Escape изменилось место проведения. Вместо острова Кильдин старт пройдет на Териберке

Теги Бег любительский спорт Трейлраннинг Забег Календарь стартов Здоровье

Гонка Kildin Ultra Grand Escape, которая пройдет 19-21 августа, перенесена с острова Кильдин на Териберку. Причина переноса – ограничение на выход в Баренцево море в связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями. Об этом организаторы Running Heroes Russia сообщили в своем Telegram-канале

Позже опубликуют резервные треки старта, информацию о таймингах и бесплатном трансфере из Мурманска до места проведения гонки и обратно. 

Следить за обновлениями можно в Telegram-канале Kildin Ultra Grand Escape

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