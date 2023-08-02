Иностранные спортсмены выступят на российском марафоне впервые с 2015 года

Спортивный обозреватель Стась Шельгорн со ссылкой на организаторов Сибирского международного марафона сообщил, что 5 августа в Омске выступят кенийские спортсмены. Последний раз иностранные марафонцы приезжали в Россию в 2015 году в рамках Московского марафона.

В марте 2023 года World Athletics восстановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики, которое было приостановлено в ноябре 2015-го из-за допингового скандала. Директор Московского марафона Дмитрий Тарасов в апреле 2023 года подтвердил, что теперь организаторы отечественных стартов могут приглашать зарубежных атлетов в Россию.

В Омске выступят действующие чемпионы России в марафоне Ильдар Миншин (личный рекорд – 2:14:58) и Алина Прокопьева (ЛР – 2:28:59). Им конкуренцию у мужчин составят Эрик Керинг (2:13:43) и Алекс Трикой (2:16:42), у женщин – Моника Черуто (2:35:17) и Сара Лагат Джероп (2:39:13).