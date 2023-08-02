Иностранные спортсмены выступят на российском марафоне впервые с 2015 года

Теги Бег ВФЛА World Athletics (IAAF) Ильдар Миншин Алина Прокопьева Московский марафон любительский спорт Марафон Календарь стартов Здоровье

Спортивный обозреватель Стась Шельгорн со ссылкой на организаторов Сибирского международного марафона сообщил, что 5 августа в Омске выступят кенийские спортсмены. Последний раз иностранные марафонцы приезжали в Россию в 2015 году в рамках Московского марафона.

В марте 2023 года World Athletics восстановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики, которое было приостановлено в ноябре 2015-го из-за допингового скандала. Директор Московского марафона Дмитрий Тарасов в апреле 2023 года подтвердил, что теперь организаторы отечественных стартов могут приглашать зарубежных атлетов в Россию.

В Омске выступят действующие чемпионы России в марафоне Ильдар Миншин (личный рекорд – 2:14:58) и Алина Прокопьева (ЛР – 2:28:59). Им конкуренцию у мужчин составят Эрик Керинг (2:13:43) и Алекс Трикой (2:16:42), у женщин – Моника Черуто (2:35:17) и Сара Лагат Джероп (2:39:13).

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