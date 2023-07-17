Открыт набор волонтеров на Московский Марафон. Планируется задействовать до 2000 человек

Открылся набор волонтеров на полумарафон «Лужники» и Московский Марафон. Забеги пройдут 18-20 августа и 15-17 сентября соответственно. В Московском Марафоне планируется задействовать до 2000 помощников.

Волонтерам предстоит проверять наличие медицинских справок, выдавать стартовые пакеты, заботиться об участниках на дистанции, старте и финише, вручать медали и многое другое.



В конце смены волонтеры получат сувениры на память о забегах.

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