Открыт набор волонтеров на Московский Марафон. Планируется задействовать до 2000 человек

Теги Бег Московский марафон любительский спорт Марафон Забег Календарь стартов Здоровье

Открылся набор волонтеров на полумарафон «Лужники» и Московский Марафон. Забеги пройдут 18-20 августа и 15-17 сентября соответственно. В Московском Марафоне планируется задействовать до 2000 помощников. 

Волонтерам предстоит проверять наличие медицинских справок, выдавать стартовые пакеты, заботиться об участниках на дистанции, старте и финише, вручать медали и многое другое.

В конце смены волонтеры получат сувениры на память о забегах.

Заполнить анкету можно по ссылке. Следить за обновлениями организаторов можно в Telegram-канале

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
арап Петра Великого
В конце смены волонтеры получат сувениры на память о забегах.
----------------
Уже бегу. Где расписаться...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий