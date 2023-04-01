Иностранные спортсмены выступят на Московском полумарафоне и других российских пробегах впервые с 2015 года

Теги ВФЛА World Athletics (IAAF) Московский марафон любительский спорт Московский полумарафон Календарь стартов Здоровье

В конце марта World Athletics восстановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики, которое было приостановлено в ноябре 2015 года из-за допингового скандала.

Директор Московского марафона Дмитрий Тарасов сообщил, что теперь организаторы отечественных стартов могут приглашать зарубежных атлетов в Россию.

 «У нас есть разрешение от World Athletics на приглашение иностранных спортсменов, которые могут теперь приезжать в Россию и участвовать в марафонах и других забегах. 

Мы не успеем привезти серьезных атлетов из дальнего зарубежья на Московский полумарафон и марафон «Белые ночи», но впервые за долгое время на Московский полумарафон приедут профессиональные спортсмены из ближнего зарубежья – Белоруссии и Казахстана.

По поводу Московского марафона мы ведем переговоры. Все будет зависеть от многих факторов, в том числе финансового», – рассказал Тарасов в интервью спортивному обозревателю Стасю Шельгорну.

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24 комментария

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Валерий З.
Ответ Вадим Симонов
Эритрею забыли
Не позорились бы. Рекорд Эритреи в марафоне 2:04:35, у четверых личные рекорды по 2:05, в том числе и у чемпиона мира Гирмая Гебреслассие, ещё у шестерых личные рекорды по 2:06, и практически все эти результаты были показаны за последние два года.
А в полумарафоне должны были слышать про Зерсеная Тадесе, пятикратного чемпиона мира в полумарафоне и экс-рекордсмена мира - 58:23.
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Алёша058
«Ну наконец-то»-подумал Элиут
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Алексѣй Пестовъ
Ответ Dooomer
Теперь список полный
А как же Беларусь?
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Писарь Ванек
Да пусть заявят университет Патриса Лумумбы. Там все иностранцы.
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spartak-barcelona
Ответ Dooomer
Теперь список полный
Абхазию и Афганистан обделили(
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Gleboff
Зато заголовок как звучит!
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haymaker
Ответ Слава Пастухов
Призовые на европейских пробегах средней величины составляют 500-1000 евро. В Перми и Москве за победу можно «поднять» до 500 тысяч рублей = около 6000 евро. Раньше в Москву приезжали посредственные (на национальном уровне) кенийцы и все равно побеждали
В Перми мэр лям пообещал, не подумав.
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Go-go-love
Ответ Asteriskk
Курица не птица Белорусь не заграница
Болгария, если что, не заграница.
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Слава Пастухов
Ответ Pasa Muromcev
Это надо Газпром раззорить, чтобы привезти "серьёзных зарубежных спортсменов".
Призовые на европейских пробегах средней величины составляют 500-1000 евро. В Перми и Москве за победу можно «поднять» до 500 тысяч рублей = около 6000 евро. Раньше в Москву приезжали посредственные (на национальном уровне) кенийцы и все равно побеждали
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haymaker
Ответ Pasa Muromcev
Это надо Газпром раззорить, чтобы привезти "серьёзных зарубежных спортсменов".
Нафига? Сами приедут за лёгкими деньгами
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haymaker
Ответ avcgloronalduMU
Кения весь подиум заберёт
Причём, после этого их не выгонишь)) Казань, Нижний, Пермь, Питер, Москва - всё будут косить. Соперничать здесь не с кем, а призовые в порядке. Тут уже наши нытьё начнут, что последняя кормушка отвалилась.
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marchellinos
Ответ Вадим Симонов
Эритрею забыли
И Нарнию 😅
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Usssr23
Ответ Dooomer
Иран, Северная Корея, Вануату, все в гости к нам
к вам?
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fd6gtd8k77
Просто смех…
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Pasa Muromcev
Это надо Газпром раззорить, чтобы привезти "серьёзных зарубежных спортсменов".
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Atsuktuvas
Белорусы - бедолаги. В зависимости от повестки - или один народ, или иностранцы. А когда ходим свои права качать по судам, так вообще про них забываем.
+14
-5
+9
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haymaker
Ответ Вадим Симонов
Эритрею забыли
Их марафонцы все призовые и заберут, без шуток
+6
-2
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avcgloronalduMU
Кения весь подиум заберёт
+1
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Dooomer
Ответ Вадим Симонов
Эритрею забыли
Теперь список полный
+2
-4
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Вадим Симонов
Ответ Dooomer
Иран, Северная Корея, Вануату, все в гости к нам
Эритрею забыли
+21
-7
+14
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Tenochi
спортсмены из ДНР, простите ой 🙄
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Asteriskk
Курица не птица Белорусь не заграница
+9
-5
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Комментарий удален пользователем
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Dooomer
Иран, Северная Корея, Вануату, все в гости к нам
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БВО
Будем рады всем
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