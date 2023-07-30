Результаты MMK Wild Fest 2023

29-30 июля в Абзаково (село в Республике Башкортостан) состоялся спортивно-музыкальный фестиваль MMK Wild Fest 2023 от команды организаторов WILD TRAIL.

Фестиваль прошел среди древних уральских гор. Среди спортивных состязаний на MMK Wild Fest были:

трейловые забеги на 95, 60, 30 и 11 км;

велогонки на 85, 55 и 30 км;

заплывы на 1, 2, 4 и 8 км;

гонки на SUP-бордах на 1, 4 и 8 км.

Кроме этого, на фестивале была большая развлекательная программа для всей семьи: концерты, вечеринки, лекции, семинары и мастер-классы.

Трейл, 11 км, мужчины

1. Андрей Менякин – 1:00:10

2. Ильнур Киекбаев – 1:01:18

3. Киирлл Патрушев – 1:05:14

Трейл, 11 км, женщины



1. Айлина Шамсутдинова – 1:18:30

2. Карина Почухайлова – 1:20:58

3. Екатерина Бушмакина – 1:22:37

Трейл, 30 км, мужчины

1. Максим Тимофеев – 2:23:59

2. Эдгар Осипян – 2:33:37

3. Александр Савин – 2:42:54

Трейл, 30 км, женщины

1. Виктория Калинина – 2:50:14

2. Ульяна Шарикова – 2:54:54

3. Лейсан Калентьева – 2:58:31

Трейл, 60 км, мужчины

1. Михаил Шевнин – 7:10:27

2. Вячеслав Терентьев – 7:16:26

3. Николай Аношкин – 7:45:44

Трейл, 60 км, женщины

1. Зульфия Гайнанова – 7:20:33

2. Елена Пятыгина – 8:15:09

3. Дарья Мусина – 8:39:44

Трейл, 95 км, мужчины

1. Александр Петров – 9:44:37

2. Артем Полькин – 10:09:41

3. Андрей Хорев – 10:58:51

Велогонка, 30 км, мужчины

1. Евгений Ткачев – 1:21:49

2. Антон Максимов – 1:21:50

3. Александр Григорьев – 1:23:07

Велогонка, 30 км, женщины

1. Дарья Зинченко – 1:39:18

2. Светлана Суханова – 1:42:26

3. Марина Торопова – 1:54:42

Велогонка, 55 км, мужчины

1. Илья Ткаченков – 2:17:14

2. Василий Катков – 2:25:21

3. Александр Рудаков – 2:26:10

Велогонка, 55 км, женщины

1. Светлана Шанина – 3:25:23

2. Анастасия Чашкина – 4:31:23

Велогонка, 85 км, мужчины

1. Александр Сапожников – 4:21:11

2. Евгений Ефремов – 4:58:12

3. Владимир Стальмаков – 5:37:21

Велогонка, 85 км, женщины

1. Виктория Стальмакова – 5:11:15

2. Дина Шаймарданова – 5:38:41

3. Лилия Давлеткиреева – 8:37:58

Плавание, 1 км, мужчины

1. Дмитрий Мальцев – 14:14

2. Руслан Зайнутдинов – 14:22

3. Даниил Помыкалов – 15:23

Плавание, 1 км, женщины

1. Ульяна Лябухина – 16:34

2. Оксана Леконцева – 20:32

3. Юлия Тюленева – 20:35

Плавание, 2 км, мужчины

1. Руслан Зайнутдинов – 29:22

2. Денис Шутов – 30:00

3. Алексей Дорожкин – 32:43

Плавание, 2 км, женщины

1. Анна Певзнер – 34:53

2. Альсина Ахметдинова – 35:17

3. Вера Неклюдова – 35:58

Плавание, 4 км, мужчины

1. Максим Иванов – 57:05

2. Александр Черепнев – 57:07

3. Дмитрий Мальцев – 58:32

Плавание, 4 км, женщины

1. Жанна Рачинская – 1:05:08

2. Алина Кашинская – 1:06:44

3. Ксения Суслопарова – 1:09:20

Плавание, 8 км, мужчины

1. Антон Логинов – 1:59:51

2. Ярослав Высотин – 2:08:28

3. Дмитрий Князев – 2:11:02

Плавание, 8 км, женщины

1. Ольга Зуева – 2:18:03

2. Лия Левченко – 2:48:22

3. Анастасия Рощина – 2:49:12

SUP, 1 км, мужчины

1. Артем Кузьмин – 9:37

2. Николай Мишур – 10:23

3. Антон Поселеннов – 10:40

SUP, 1 км, женщины

1. Евгений Черепанова – 9:21

2. Ольга Чернышова – 11:22

3. Екатерина Кузьмина – 11:23

SUP, 4 км, мужчины

1. Константин Пушкарев – 31:35

2. Николай Мордвинов – 34:47

3. Алексей Антонов – 35:35

SUP, 4 км, женщины

1. Нина Савиных – 40:21

2. Ирина Гладышева – 43:11

3. Альфия Серкова – 46:53

SUP, 8 км, мужчины

1. Илья Карюхин – 55:57

2. Алексей Кульбякин – 1:01:29

3. Дмитрий Заикин – 1:04:34

SUP, 8 км, женщины

1. Кристина Кисматова – 1:10:45

2. Юлия Нестерова – 1:12:27

3. Лидия Смирнова – 1:18:17

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте MyRace. Фотографии и видео с соревнований можно посмотреть в Telegram-канале WILD TRAIL.