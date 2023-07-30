Результаты MMK Wild Fest 2023
29-30 июля в Абзаково (село в Республике Башкортостан) состоялся спортивно-музыкальный фестиваль MMK Wild Fest 2023 от команды организаторов WILD TRAIL.
Фестиваль прошел среди древних уральских гор. Среди спортивных состязаний на MMK Wild Fest были:
- трейловые забеги на 95, 60, 30 и 11 км;
- велогонки на 85, 55 и 30 км;
- заплывы на 1, 2, 4 и 8 км;
- гонки на SUP-бордах на 1, 4 и 8 км.
Кроме этого, на фестивале была большая развлекательная программа для всей семьи: концерты, вечеринки, лекции, семинары и мастер-классы.
Трейл, 11 км, мужчины
1. Андрей Менякин – 1:00:10
2. Ильнур Киекбаев – 1:01:18
3. Киирлл Патрушев – 1:05:14
Трейл, 11 км, женщины
1. Айлина Шамсутдинова – 1:18:30
2. Карина Почухайлова – 1:20:58
3. Екатерина Бушмакина – 1:22:37
Трейл, 30 км, мужчины
1. Максим Тимофеев – 2:23:59
2. Эдгар Осипян – 2:33:37
3. Александр Савин – 2:42:54
Трейл, 30 км, женщины
1. Виктория Калинина – 2:50:14
2. Ульяна Шарикова – 2:54:54
3. Лейсан Калентьева – 2:58:31
Трейл, 60 км, мужчины
1. Михаил Шевнин – 7:10:27
2. Вячеслав Терентьев – 7:16:26
3. Николай Аношкин – 7:45:44
Трейл, 60 км, женщины
1. Зульфия Гайнанова – 7:20:33
2. Елена Пятыгина – 8:15:09
3. Дарья Мусина – 8:39:44
Трейл, 95 км, мужчины
1. Александр Петров – 9:44:37
2. Артем Полькин – 10:09:41
3. Андрей Хорев – 10:58:51
Велогонка, 30 км, мужчины
1. Евгений Ткачев – 1:21:49
2. Антон Максимов – 1:21:50
3. Александр Григорьев – 1:23:07
Велогонка, 30 км, женщины
1. Дарья Зинченко – 1:39:18
2. Светлана Суханова – 1:42:26
3. Марина Торопова – 1:54:42
Велогонка, 55 км, мужчины
1. Илья Ткаченков – 2:17:14
2. Василий Катков – 2:25:21
3. Александр Рудаков – 2:26:10
Велогонка, 55 км, женщины
1. Светлана Шанина – 3:25:23
2. Анастасия Чашкина – 4:31:23
Велогонка, 85 км, мужчины
1. Александр Сапожников – 4:21:11
2. Евгений Ефремов – 4:58:12
3. Владимир Стальмаков – 5:37:21
Велогонка, 85 км, женщины
1. Виктория Стальмакова – 5:11:15
2. Дина Шаймарданова – 5:38:41
3. Лилия Давлеткиреева – 8:37:58
Плавание, 1 км, мужчины
1. Дмитрий Мальцев – 14:14
2. Руслан Зайнутдинов – 14:22
3. Даниил Помыкалов – 15:23
Плавание, 1 км, женщины
1. Ульяна Лябухина – 16:34
2. Оксана Леконцева – 20:32
3. Юлия Тюленева – 20:35
Плавание, 2 км, мужчины
1. Руслан Зайнутдинов – 29:22
2. Денис Шутов – 30:00
3. Алексей Дорожкин – 32:43
Плавание, 2 км, женщины
1. Анна Певзнер – 34:53
2. Альсина Ахметдинова – 35:17
3. Вера Неклюдова – 35:58
Плавание, 4 км, мужчины
1. Максим Иванов – 57:05
2. Александр Черепнев – 57:07
3. Дмитрий Мальцев – 58:32
Плавание, 4 км, женщины
1. Жанна Рачинская – 1:05:08
2. Алина Кашинская – 1:06:44
3. Ксения Суслопарова – 1:09:20
Плавание, 8 км, мужчины
1. Антон Логинов – 1:59:51
2. Ярослав Высотин – 2:08:28
3. Дмитрий Князев – 2:11:02
Плавание, 8 км, женщины
1. Ольга Зуева – 2:18:03
2. Лия Левченко – 2:48:22
3. Анастасия Рощина – 2:49:12
SUP, 1 км, мужчины
1. Артем Кузьмин – 9:37
2. Николай Мишур – 10:23
3. Антон Поселеннов – 10:40
SUP, 1 км, женщины
1. Евгений Черепанова – 9:21
2. Ольга Чернышова – 11:22
3. Екатерина Кузьмина – 11:23
SUP, 4 км, мужчины
1. Константин Пушкарев – 31:35
2. Николай Мордвинов – 34:47
3. Алексей Антонов – 35:35
SUP, 4 км, женщины
1. Нина Савиных – 40:21
2. Ирина Гладышева – 43:11
3. Альфия Серкова – 46:53
SUP, 8 км, мужчины
1. Илья Карюхин – 55:57
2. Алексей Кульбякин – 1:01:29
3. Дмитрий Заикин – 1:04:34
SUP, 8 км, женщины
1. Кристина Кисматова – 1:10:45
2. Юлия Нестерова – 1:12:27
3. Лидия Смирнова – 1:18:17
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте MyRace. Фотографии и видео с соревнований можно посмотреть в Telegram-канале WILD TRAIL.
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