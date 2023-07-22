Результаты соревнований IRONSTAR EKATERINBURG 2023

21-22 июля в Екатеринбурге состоялись соревнования по триатлону от IRONSTAR.

В пятницу 21 июля традиционно прошли женский забег IRONLADY на 5 км, детские старты STARKIDS и заплывы на открытой воде SWIMSTAR MILE на 1,85 км и DBLMILE на 3,70 км.

В субботу 22 июля состоялись соревнования по триатлону на спринтерской (750 м плавание, 20 км велогонка, 5,25 км бег) и «полужелезной» дистанциях (1,93 км плавание, 90 км велогонка, 21 км бег).

Плавательный этап прошел в акватории Городского пруда, велогонка – по центральным городским улицам и федеральной трассе Ново-московского тракта, беговой этап – по живописному променаду вдоль набережной Городского пруда, с видами на исторические здания и современную архитектуру.

Результаты победителей:

IRONLADY

1. Екатерина Чеклецова – 18:08

2. Анастасия Деркач – 18:28

3. Дарья Козловская – 19:08

SWIMSTAR MILE, мужчины

1. Антон Санников – 26:04

2. Алексей Розанов – 26:35

3. Станислав Тарасов – 26:37

SWIMSTAR MILE, женщины

1. Ася Барышникова – 28:10

2. Евгения Афанасьева – 32:30

3. Мария Балакирева – 34:17

SWIMSTAR DBLMILE, мужчины

1. Андрей Брюханков – 45:59

2. Антон Логинов – 48:39

3. Шамиль Мангутов – 49:49

SWIMSTAR DBLMILE, женщины

1. Елена Сидоркова – 56:42

2. Екатерина Сугробова – 59:25

3. Евгения Королева – 1:02:15

Триатлон спринт, мужчины

1. Алексей Никулин – 1:04:05

2. Александр Вахрушев – 1:07:17

3. Максим Горшков – 1:07:38

Триатлон спринт, женщины

1. Екатерина Крайнюк – 1:14:49

2. Марина Шляхтина – 1:17:15

3. Татьяна Орлова – 1:17:52

Триатлон, «полужелезная», мужчины

1. Денис Крестин – 4:01:17

2. Иван Горланов – 4:03:36

3. Павел Горик – 4:06:49

Триатлон, «полужелезная», женщины

1. Мария Малышева – 4:50:15

2. Александра Магомедова – 4:52:18

3. Татьяна Плясунова – 5:03:23

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии с фестиваля можно найти на сайте IRONSTAR. Следить за обновлениями организаторов можно в их Telegram-канале.