Результаты соревнований IRONSTAR EKATERINBURG 2023
21-22 июля в Екатеринбурге состоялись соревнования по триатлону от IRONSTAR.
В пятницу 21 июля традиционно прошли женский забег IRONLADY на 5 км, детские старты STARKIDS и заплывы на открытой воде SWIMSTAR MILE на 1,85 км и DBLMILE на 3,70 км.
В субботу 22 июля состоялись соревнования по триатлону на спринтерской (750 м плавание, 20 км велогонка, 5,25 км бег) и «полужелезной» дистанциях (1,93 км плавание, 90 км велогонка, 21 км бег).
Плавательный этап прошел в акватории Городского пруда, велогонка – по центральным городским улицам и федеральной трассе Ново-московского тракта, беговой этап – по живописному променаду вдоль набережной Городского пруда, с видами на исторические здания и современную архитектуру.
Результаты победителей:
IRONLADY
1. Екатерина Чеклецова – 18:08
2. Анастасия Деркач – 18:28
3. Дарья Козловская – 19:08
SWIMSTAR MILE, мужчины
1. Антон Санников – 26:04
2. Алексей Розанов – 26:35
3. Станислав Тарасов – 26:37
SWIMSTAR MILE, женщины
1. Ася Барышникова – 28:10
2. Евгения Афанасьева – 32:30
3. Мария Балакирева – 34:17
SWIMSTAR DBLMILE, мужчины
1. Андрей Брюханков – 45:59
2. Антон Логинов – 48:39
3. Шамиль Мангутов – 49:49
SWIMSTAR DBLMILE, женщины
1. Елена Сидоркова – 56:42
2. Екатерина Сугробова – 59:25
3. Евгения Королева – 1:02:15
Триатлон спринт, мужчины
1. Алексей Никулин – 1:04:05
2. Александр Вахрушев – 1:07:17
3. Максим Горшков – 1:07:38
Триатлон спринт, женщины
1. Екатерина Крайнюк – 1:14:49
2. Марина Шляхтина – 1:17:15
3. Татьяна Орлова – 1:17:52
Триатлон, «полужелезная», мужчины
1. Денис Крестин – 4:01:17
2. Иван Горланов – 4:03:36
3. Павел Горик – 4:06:49
Триатлон, «полужелезная», женщины
1. Мария Малышева – 4:50:15
2. Александра Магомедова – 4:52:18
3. Татьяна Плясунова – 5:03:23
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии с фестиваля можно найти на сайте IRONSTAR. Следить за обновлениями организаторов можно в их Telegram-канале.
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