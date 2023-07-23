Результаты велогонке TATNEFT TOUR DE TATARSTAN. ALMETYEVSK 2023
23 июля в Альметьевске (город в Республике Татарстан) прошла шоссейная велогонка на дистанциях 25 км, 50 км, 75 км или 100 км от организаторов TIMERMAN.
Завершением гонки стало соревнование среди детей – юные спортсмены могли преодолеть дистанции на 300 м и 1 км.
Результаты победителей:
25 км, мужчины
1. Никита Дубов – 37:27
2. Амир Бадртдинов – 37:27
3. Данис Матросов – 37:28
25 км, женщины
1. Ксения Скворцова – 37:31
2. Рената Нигматуллина – 38:48
3. Лиана Касимова – 41:30
50 км, мужчины
1. Анузар Юнусов – 1:15:48
2. Евгений Байбородов – 1:15:50
3. Александр Назаров – 1:15:52
50 км, женщины
1. Мария Силантьева – 1:19:17
2. Лилия Паршина – 1:28:26
3. Алина Иванова – 1:34:43
75 км, мужчины
1. Иван Кочетов – 1:55:02
2. Иван Белоглазов – 1:55:19
3. Денис Моськин – 1:55:52
75 км, женщины
1. Алина Бочкарева – 2:18:00
2. Елена Афанасьева – 2:21:51
3. Виктория Шишкина – 2:37:50
100 км, мужчины
1. Максим Ракитин – 2:33:37
2. Илья Тимкин – 2:33:37
3. Данил Конотоп – 2:33:37
100 км, женщины
1. Алена Дегтярева – 2:48:08
2. Надежда Севастьянова – 2:52:54
3. Татьяна Хитрина – 3:12:29
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии с награждения можно найти в Telegram-канале TIMERMAN.
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