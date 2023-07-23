Результаты велогонке TATNEFT TOUR DE TATARSTAN. ALMETYEVSK 2023

23 июля в Альметьевске (город в Республике Татарстан) прошла шоссейная велогонка на дистанциях 25 км, 50 км, 75 км или 100 км от организаторов TIMERMAN.

Завершением гонки стало соревнование среди детей – юные спортсмены могли преодолеть дистанции на 300 м и 1 км.

Результаты победителей:

25 км, мужчины

1. Никита Дубов – 37:27

2. Амир Бадртдинов – 37:27

3. Данис Матросов – 37:28

25 км, женщины

1. Ксения Скворцова – 37:31

2. Рената Нигматуллина – 38:48

3. Лиана Касимова – 41:30

50 км, мужчины

1. Анузар Юнусов – 1:15:48

2. Евгений Байбородов – 1:15:50

3. Александр Назаров – 1:15:52

50 км, женщины

1. Мария Силантьева – 1:19:17

2. Лилия Паршина – 1:28:26

3. Алина Иванова – 1:34:43

75 км, мужчины

1. Иван Кочетов – 1:55:02

2. Иван Белоглазов – 1:55:19

3. Денис Моськин – 1:55:52

75 км, женщины

1. Алина Бочкарева – 2:18:00

2. Елена Афанасьева – 2:21:51

3. Виктория Шишкина – 2:37:50

100 км, мужчины

1. Максим Ракитин – 2:33:37

2. Илья Тимкин – 2:33:37

3. Данил Конотоп – 2:33:37

100 км, женщины

1. Алена Дегтярева – 2:48:08

2. Надежда Севастьянова – 2:52:54

3. Татьяна Хитрина – 3:12:29

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning. Фотографии с награждения можно найти в Telegram-канале TIMERMAN.