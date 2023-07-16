Результаты велогонки Cyclingrace «Верея» 2023
15-16 июля в Подмосковном городе Верея состоялись любительские соревнования по велосипедному спорту Cyclingrace.
В субботу 15 июля прошла велогонка с индивидуальным стартом на 25 км. Участники в абсолютном зачете были разделены по половому и возрастному признакам на 16 категорий. Трасса велогонки проходила по холмистому кольцу.
В воскресенье 16 июля состоялись групповые велозаезды на дистанции до 118 км и велозаезд на 62 км. Спортсмены также были разделены на кластеры по возрастным и половым признакам.
Результаты победителей:
Индивидуальная гонка, шоссе, мужчины
1. Александр Аполосов – 36:08
2. Евгений Гудков – 37:52
3. Денис Игошин – 38:32
Индивидуальная гонка, шоссе, женщины
1. Алена Трусова – 43:29
2. Людмила Малыхина – 44:33
3. Екатерина Ингелевич – 44:44
Велозаезд, кластер «А»
1. Евгений Тихонин – 2:42:53
2. Никита Разумов – 2:42:55
3. Владислав Куликов – 2:42:55
Велозаезд, кластер «Б»
1. Владислав Шишков – 3:01:01
2. Артем Копылов – 3:01:02
3. Дмитрий Васильев – 3:01:02
Велозаезд, кластер «С»
1. Илья Червин – 3:09:50
2. Эмиль Бедретдинов – 3:11:23
3. Сергей Маринкевич – 3:11:37
Велозаезд, кластер «Д»
1. Екатерина Гуренкова – 3:21:20
2. Марина Летаева – 3:21:33
3. Юлия Полевая – 3:21:39
Велозаезд, 62 км, мужчины
1. Константин Лебедев – 1:43:67
2. Егор Болотов – 1:44:00
3. Алексей Тарасов – 1:44:00
Велозаезд, 62 км, женщины
1. Елизавета Покровская – 1:44:02
2. Валерия Жаркова – 1:44:58
3. Алина Леонова – 1:45:13
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте ResultsZone.
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