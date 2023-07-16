Результаты велогонки Cyclingrace «Верея» 2023

15-16 июля в Подмосковном городе Верея состоялись любительские соревнования по велосипедному спорту Cyclingrace.

В субботу 15 июля прошла велогонка с индивидуальным стартом на 25 км. Участники в абсолютном зачете были разделены по половому и возрастному признакам на 16 категорий. Трасса велогонки проходила по холмистому кольцу.

В воскресенье 16 июля состоялись групповые велозаезды на дистанции до 118 км и велозаезд на 62 км. Спортсмены также были разделены на кластеры по возрастным и половым признакам.

Результаты победителей:

Индивидуальная гонка, шоссе, мужчины

1. Александр Аполосов – 36:08

2. Евгений Гудков – 37:52

3. Денис Игошин – 38:32

Индивидуальная гонка, шоссе, женщины

1. Алена Трусова – 43:29

2. Людмила Малыхина – 44:33

3. Екатерина Ингелевич – 44:44

Велозаезд, кластер «А»

1. Евгений Тихонин – 2:42:53

2. Никита Разумов – 2:42:55

3. Владислав Куликов – 2:42:55

Велозаезд, кластер «Б»

1. Владислав Шишков – 3:01:01

2. Артем Копылов – 3:01:02

3. Дмитрий Васильев – 3:01:02

Велозаезд, кластер «С»

1. Илья Червин – 3:09:50

2. Эмиль Бедретдинов – 3:11:23

3. Сергей Маринкевич – 3:11:37

Велозаезд, кластер «Д»

1. Екатерина Гуренкова – 3:21:20

2. Марина Летаева – 3:21:33

3. Юлия Полевая – 3:21:39

Велозаезд, 62 км, мужчины

1. Константин Лебедев – 1:43:67

2. Егор Болотов – 1:44:00

3. Алексей Тарасов – 1:44:00

Велозаезд, 62 км, женщины

1. Елизавета Покровская – 1:44:02

2. Валерия Жаркова – 1:44:58

3. Алина Леонова – 1:45:13

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте ResultsZone.