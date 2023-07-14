У велогонки LaStrada в Москве изменилась дата и место проведения. Теперь она пройдет 30 июля в Крылатском

У велогонки и велофестиваля LaStrada в Москве изменилась дата и место проведения. Соревнования должны были состояться 23 июля в Лужниках, теперь они пройдут 30 июля в Крылатском.

Причиной изменений организаторы называют перенос Московского урбанистического форума с ВДНХ на всю территорию спортивного комплекса «Лужники».

Старт и финиш велогонок на дистанциях 40 и 80 км и старт велофестиваля будет дан на Гребном канале, финиширует велофестиваль в районе парка Новодевичьи пруды.

Подробнее ознакомиться с новыми маршрутами и расписанием можно в Telegram-канале LaStrada. Там же можно следить за обновлениями организаторов.