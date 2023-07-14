У велогонки LaStrada в Москве изменилась дата и место проведения. Теперь она пройдет 30 июля в Крылатском

Теги велошоссе любительский спорт Календарь стартов Здоровье

У велогонки и велофестиваля LaStrada в Москве изменилась дата и место проведения. Соревнования должны были состояться 23 июля в Лужниках, теперь они пройдут 30 июля в Крылатском. 

Причиной изменений организаторы называют перенос Московского урбанистического форума с ВДНХ на всю территорию спортивного комплекса «Лужники».

Старт и финиш велогонок на дистанциях 40 и 80 км и старт велофестиваля будет дан на Гребном канале, финиширует велофестиваль в районе парка Новодевичьи пруды.

Подробнее ознакомиться с новыми маршрутами и расписанием можно в Telegram-канале LaStrada. Там же можно следить за обновлениями организаторов. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий