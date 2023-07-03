Велогонка Gran Fondo в Санкт-Петербурге перенесена с 9 июля на 13 августа из-за ремонта канализации

Велогонка Gran Fondo Санкт-Петербург входит в серию стартов Gran Fondo Russia и должна была состояться 9 июля. Маршрут велозаезда на 30, 50 и 100 км и велогонки на 100 км должен был пройти по Западному скоростному диаметру, а стартовый городок – расположиться у стадиона на Крестовском острове.

На маршруте проводится ремонт канализационного коллектора, и альтернативный маршрут организаторы смогли согласовать только с переносом даты мероприятия. Новая дата старта – 13 августа 2023 года.

Все слоты переносятся на новую дату автоматически, а если такой вариант не подходит, организаторы перенесут регистрацию на любой старт этого сезона. До конца сезона Gran Fondo Russia проведут еще 7 стартов – в Томске (Томская область) и Новокузнецке (Кемеровская область), Дубне, Яхроме, Пересвете и Рузе (Московская область), Поленово (Тульская область).

Поговорили с организатором Gran Fondo Томск. Он разогнал в Сибири престижную велогонку, учил ГИБДД и мечтает о туре по Италии