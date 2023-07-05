Открылась регистрация на фестиваль плавания X-WATERS Seliger 2024. Заплывы пройдут 6-7 июля

Теги плавание любительский спорт Календарь стартов X-WATERS Здоровье

Организаторы заплывов на открытой воде X-WATERS открыли регистрацию на гонки на озере Селигер. Фестиваль плавания пройдет 6-7 июля 2024 года в городе Осташкове (Тверская область). 

Для заплывов доступны шесть дистанций: 500 м, 1 км, 1 миля, 5 км, 11 км, эстафета 3х1 км и детские старты X-KIDS. 

Фестиваль состоится в шестой раз. Кроме соревнований, в дни проведения участников будут ждать творческие мастер-классы и мастер-классы по плаванию, лектории и многое другое.

Ознакомиться подробнее и зарегистрироваться можно на сайте X-WATERS. Следить за обновлениями организаторов можно на их странице ВКонтакте

 

 

 

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