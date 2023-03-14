Открылась регистрация на заплыв X-WATERS Montenegro 2023. Он пройдет 30 сентября в Черногории

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Открылась регистрация на заплыв X-WATERS Montenegro 2023. Он пройдет на открытой воде в Черногории 30 сентября. 

Для заплыва доступны дистанции на 7 км, 4,5 км, 1860 м (одна морская миля) и детские старты на 50 м и 200 м.

Дистанция на 4,5 км пройдет из города Пераст в город Рисан, а на 7 км из Рисана до Пераста и обратно. 

Гонки пройдут в Которском заливе – самом южном фьорде Европы. Пловцов ждет спокойная вода и живописные виды на горы и достопримечательности залива – бенедиктинское аббатство и церковь Божьей Матери.

Старт X-WATERS Montenegro – этап Чемпионата Мира X-WATERS 2023.

Зарегистрироваться и узнать больше информации о дистанциях можно на сайте организаторов. Следить за обновлениями X-WATERS можно в социальных сетях или Telegram-канале

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