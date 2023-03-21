Открылась регистрация на заплыв X-WATERS Yenisei. Новый старт пройдет 29 июля

Теги плавание экстрим любительский спорт Календарь стартов X-WATERS Здоровье

Организаторы заплывов на открытой воде X-WATERS открыли регистрацию на новую гонку Yenisei. Она пройдет 29 июля в городе Дудинка за полярным кругом. 

Для заплывов в холодных водах реки Енисей доступны три дистанции: 

  • 3 км – для опытных пловцов с холодовой выносливостью выше средней. Обязателен гидрокостюм и неопреновый шлем;
  • 500 м – дистанция для проверки сил пловцов любого уровня. Участие только в гидрокостюме;
  • 100 м – быстрый старт, который можно совмещать с другими дистанциями. Специальное снаряжение не требуется. 

Ожидаемая температура воды на время стартов – 10-14 °C, несмотря на то, что июль – самый теплый месяц в Заполярье.

Зарегистрироваться на заплыв, узнать подробности о дистанциях и том, как добраться до места проведения, можно на сайте X-WATERS

 

 

 

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