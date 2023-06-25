Результаты заплыва X-WATERS MUROM 2023

В воскресенье 25 июня в Муроме прошли соревнования по плаванию на открытой воде X-WATERS MUROM. Старты проходили на реке Оке.

Для заплыва были доступны три дистанции: 1 миля, 5 км и 10 км.

Трасса заплывов прошла под двумя мостами – железнодорожным и автомобильным, вдоль живописных берегов реки Оки. Пловцов сопровождала средневековая ладья, направляемая дружиной реконструкторов.

Результаты победителей:

1 миля, мужчины

1. Сергей Сафонов – 21:38

2. Иван Токарев – 22:22

3. Глеб Тумаков – 23:23

1 миля, женщины

1. Александра Куликова – 23:01

2. Оксана Леликова – 26:32

3. Валентина Городулина – 26:43

5 км, мужчины

1. Андрей Голета – 46:49

2. Антон Кудряшов – 48:17

3. Владимир Рыкунов – 49:41

5 км, женщины

1. Анастасия Ежова – 50:11

2. Мария Балукова – 50:45

3. Алена Денисова – 52:15

10 км, мужчины

1. Александр Калужский – 1:29:58

2. Владимир Гусев – 1:32:22

3. Геннадий Бынин – 1:36:46

10 км, женщины

1. Ангелина Голубева – 1:53:13

2. Татьяна Крахмальная – 1:55:36

3. Анастасия Крюкова – 1:56:06

Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте O-time. Фотографии с заплывов появятся позже в социальных сетях организаторов, там же можно следить за обновлениями серии.