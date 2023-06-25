Результаты заплыва X-WATERS MUROM 2023
В воскресенье 25 июня в Муроме прошли соревнования по плаванию на открытой воде X-WATERS MUROM. Старты проходили на реке Оке.
Для заплыва были доступны три дистанции: 1 миля, 5 км и 10 км.
Трасса заплывов прошла под двумя мостами – железнодорожным и автомобильным, вдоль живописных берегов реки Оки. Пловцов сопровождала средневековая ладья, направляемая дружиной реконструкторов.
Результаты победителей:
1 миля, мужчины
1. Сергей Сафонов – 21:38
2. Иван Токарев – 22:22
3. Глеб Тумаков – 23:23
1 миля, женщины
1. Александра Куликова – 23:01
2. Оксана Леликова – 26:32
3. Валентина Городулина – 26:43
5 км, мужчины
1. Андрей Голета – 46:49
2. Антон Кудряшов – 48:17
3. Владимир Рыкунов – 49:41
5 км, женщины
1. Анастасия Ежова – 50:11
2. Мария Балукова – 50:45
3. Алена Денисова – 52:15
10 км, мужчины
1. Александр Калужский – 1:29:58
2. Владимир Гусев – 1:32:22
3. Геннадий Бынин – 1:36:46
10 км, женщины
1. Ангелина Голубева – 1:53:13
2. Татьяна Крахмальная – 1:55:36
3. Анастасия Крюкова – 1:56:06
Результаты всех участников на всех дистанциях можно посмотреть на сайте O-time. Фотографии с заплывов появятся позже в социальных сетях организаторов, там же можно следить за обновлениями серии.
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