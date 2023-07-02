В Москве прошел «Красочный забег», перенесенный с 25 июня. Победителями на дистанции 5 км стали Юлия и Сергей Конякины
Красочный забег в Москве должен был пройти 25 июня, однако накануне его отменили из-за введения в городе режима контртеррористической операции. 28 июня было объявлено, что старт перенесен на ближайшее воскресенье, 2 июля.
Красочный забег традиционно проводится на дистанции 5 км. Маршрут проходит по территории Олимпийского комплекса «Лужники» и Лужнецкой набережной, через четыре красочные зоны, где бегунов осыпают яркими красками.
Победителями Красочного забега стали супруги Конякины, на втором месте среди мужчин – атлет «Бегового монастыря» Илларион Худеев.
5 км, мужчины
1. Сергей Конякин – 14:52
2. Илларион Худеев – 15:10
3. Евгений Хохлов – 15:28
5 км, женщины
1. Юлия Конякина – 16:33
2. Екатерина Слободкина – 17:12
3. Валентина Ермолаева – 18:23
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте «Бегового сообщества».
Комментарии