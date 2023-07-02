В Москве прошел «Красочный забег», перенесенный с 25 июня. Победителями на дистанции 5 км стали Юлия и Сергей Конякины

Красочный забег в Москве должен был пройти 25 июня, однако накануне его отменили из-за введения в городе режима контртеррористической операции. 28 июня было объявлено, что старт перенесен на ближайшее воскресенье, 2 июля.

Красочный забег традиционно проводится на дистанции 5 км. Маршрут проходит по территории Олимпийского комплекса «Лужники» и Лужнецкой набережной, через четыре красочные зоны, где бегунов осыпают яркими красками.

Победителями Красочного забега стали супруги Конякины, на втором месте среди мужчин – атлет «Бегового монастыря» Илларион Худеев.

5 км, мужчины

1. Сергей Конякин – 14:52

2. Илларион Худеев – 15:10

3. Евгений Хохлов – 15:28

5 км, женщины

1. Юлия Конякина – 16:33

2. Екатерина Слободкина – 17:12

3. Валентина Ермолаева – 18:23

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте «Бегового сообщества».