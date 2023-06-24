«Красочный забег» отменен. Он должен был пройти 25 июня

Организаторы спортивных мероприятий Беговое сообщество в своем Telegram-канале сообщили об отмене «Красочного забега». Фан-ран должен был состояться 25 июня.

Такое решение связано с введением в Москве режима контртеррористической операции и заявлением мэра Москвы об отмене массовых мероприятий.

Выдача стартовых пакетов будет продолжена до 20:00 24 июня, регистрации участников будут автоматически перенесены на новую дату.

О новых сроках проведения «Красочного забега» Беговое сообщество сообщит позже. Следить за обновлениями можно в Telegram-канале или на странице ВКонтакте.