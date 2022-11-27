В Москве прошли соревнования в манеже «Скорость». Среди победителей Дмитрий Неделин, Алла Сидорова и Елена Калашникова
26-27 ноября в Москве состоялись соревнования «Скорость» в легкоатлетическом манеже НИУ МГСУ. Соревнования от «Бегового сообщества» прошли на спринтерских и средних дистанциях (от 60 до 3000 метров), также состоялись эстафеты 4х200 м и смешанная 200-400-600-800 м. Для тех, кто впервые вышел «на дорожку», организаторы провели бесплатные мастер-классы по старту с колодок и эстафетному бегу.
Результаты всех участников можно найти на сайте «Бегового сообщества». Результаты победителей:
60 метров, мужчины
1. Виктор Апостолов – 0:07,16
2. Сергей Рудько – 0:07,20
3. Семен Синичкин – 0:07,23
60 метров, женщины
1. София Миронова – 0:07,62
2. Елизавета Поротикова – 0:08,13
3. Инесса Забелина – 0:08,53
400 метров, мужчины
1. Сергей Чемагин – 0:50,88
2. Роман Уваров – 0:53,03
3. Евгений Захаров – 0:53,33
400 метров, женщины
1. Юлия Зубарева – 0:59,87
2. Мария Чибунина – 1:01,82
3. Ирина Коновалова – 1:03,51
1000 метров, мужчины
1. Дмитрий Неделин – 2:26,82
2. Данил Калимуллин – 2:37,19
3. Илья Бакушев – 2:41,87
1000 метров, женщины
1. Алла Сидорова – 2:53,86
2. Екатерина Этина – 2:57,39
3. Елена Калашникова – 2:57,50
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