В Москве прошли соревнования в манеже «Скорость». Среди победителей Дмитрий Неделин, Алла Сидорова и Елена Калашникова

26-27 ноября в Москве состоялись соревнования «Скорость» в легкоатлетическом манеже НИУ МГСУ. Соревнования от «Бегового сообщества» прошли на спринтерских и средних дистанциях (от 60 до 3000 метров), также состоялись эстафеты 4х200 м и смешанная 200-400-600-800 м. Для тех, кто впервые вышел «на дорожку», организаторы провели бесплатные мастер-классы по старту с колодок и эстафетному бегу.

Результаты всех участников можно найти на сайте «Бегового сообщества». Результаты победителей:

60 метров, мужчины

1. Виктор Апостолов – 0:07,16

2. Сергей Рудько – 0:07,20

3. Семен Синичкин – 0:07,23

60 метров, женщины

1. София Миронова – 0:07,62

2. Елизавета Поротикова – 0:08,13

3. Инесса Забелина – 0:08,53

400 метров, мужчины

1. Сергей Чемагин – 0:50,88

2. Роман Уваров – 0:53,03

3. Евгений Захаров – 0:53,33

400 метров, женщины

1. Юлия Зубарева – 0:59,87

2. Мария Чибунина – 1:01,82

3. Ирина Коновалова – 1:03,51

1000 метров, мужчины

1. Дмитрий Неделин – 2:26,82

2. Данил Калимуллин – 2:37,19

3. Илья Бакушев – 2:41,87

1000 метров, женщины

1. Алла Сидорова – 2:53,86

2. Екатерина Этина – 2:57,39

3. Елена Калашникова – 2:57,50