Результаты Хибины Трейл 2023. Участников ультрамарафона на 107 км отправляют к финишу по сокращенному треку из-за непогоды

1-2 июля в Кировске в Мурманской области проходит забег по пересеченной местности «Хибины Трейл». В программе забега – дистанции на 5, 17, 42, 65 и 107 км. Ультрамарафон продлится до утра, в 23:30 в забеге на 17 км финишировали все участники, на дистанции 42 км на трассе находилось 33 человека, на 65 км – 69 человек.

Дистанция ультрамарафона в 107 км проходит через несколько горных вершин и на одном из плато идет снег, также присутствует сильный туман и ветер. Также наблюдается проблема с разметкой – на нескольких километрах дистанции разметка исчезла, лидерам приходилось ориентироваться исключительно по треку, после этого команда организаторов заново начала разметку трассы в этой зоне.

Спустя несколько часов было принято решение закрыть дистанцию после пункта питания на 66 км, и теперь всех участников, добравшихся до базы на горе Куэльпорр, отправляют на финиш по прямой по треку и разметке дистанции в 42 км.

Результаты призеров:

5 км, мужчины

1. Кирилл Литовченко – 19:20

2. Ласунов Марк – 20:02

3. Савченков Роман – 21:19

5 км, женщины

1. Кузьменко Светлана – 24:09

2. Виноградова Ирина – 25:13

3. Хорольская Ирина – 25:14

17 км, мужчины

1. Иван Тимофеев – 01:18:55

2. Алексей Лукичев – 01:19:06

3. Андрей Губайловский – 01:20:38

17 км, женщины

1. Анна Белая – 01:30:32

2. Кристина Левит – 01:36:56

3. Светлана Бородай – 01:46:54

42 км, мужчины

1. Даниил Елизаров – 03:34:45

2. Иван Фадеев – 04:05:30

3. Артем Михеев – 04:07:33

42 км, женщины

1. Евгения Прошина – 04:32:34

2. Юлия Дубовик – 04:34:02

65 км, женщины

1. Татьяна Василевская – 07:44:19

2. Ольга Баранова Ольга – 08:02:52

За результатами участников можно следить на сайте myfinish.info, за ходом забега – в телеграм-канале организаторов FinisheRR.