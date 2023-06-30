Открылась регистрация на забег Chechnya Wild Trail. Слоты на дистанцию 95 км раскупили за час

Теги любительский спорт Бег Трейлраннинг Ультрамарафон Забег Календарь стартов Здоровье

Открылась регистрация на трейловый забег Chechnya Wild Trail, который пройдет 7-8 октября 2023 года в Чеченской республике на территории курортов «Кезеной-Ам» и «Ведучи». Ранее гонку анонсировали как Veduchi Wild Trail, однако организаторы решили не ограничивать старт названием одного курорта.

Участникам доступны 4 дистанции:
• 95 км – Кавказ РФ. Вершины гор (набор высоты 5600+ м),
• 55 км – Лунный волк (набор высоты 2900+ м),
• 35 км – Семь башен (2100+ м),
• 10 км – Истанг (450+ м).

Дистанция в 95 км – ключевая на забеге и слоты на нее раскупили за час после открытия регистрации. Атлеты стартуют от берега горного озера Кезеной-Ам, а финишируют в Ведучах среди величественных вершин хребта Данедук. На дистанции они пробегают через горные хребты и перевалы, мимо древних башенных комплексов.

Также дистанция 35 км соединит две разных точки старта и финиша. Это линейная дистанция со стартом из крепости Шарой – старинного башенного комплекса XII века.

Дистанции на 10 и 55 км – круговые маршрут со стартом и финишем на курорте Ведучи. Участников ждут каменистые тропы и незабываемые панорамы высокогорных пастбищ.

Старт проводится при поддержке КАВКАЗ.РФ, Правительства и Министерства туризма Чеченской республики. 

Зарегистрироваться на забег можно на сайте организаторов. Следить за обновлениями можно в Telegram-канале, на странице ВКонтакте и в специальном Telegram-чате для участников забега.

Опубликовал Юля Пухкал

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    1 комментарий

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    Serik Alik
    Искренне восхищаюсь людьми, которые пробегают ультрамарафоны/полумарафоны и т.п. Я остановился на отметке в 10 км, прогресс застрял, не могу стать лучше и все.
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