Открылась регистрация на забег Chechnya Wild Trail. Слоты на дистанцию 95 км раскупили за час

Открылась регистрация на трейловый забег Chechnya Wild Trail, который пройдет 7-8 октября 2023 года в Чеченской республике на территории курортов «Кезеной-Ам» и «Ведучи». Ранее гонку анонсировали как Veduchi Wild Trail, однако организаторы решили не ограничивать старт названием одного курорта.

Участникам доступны 4 дистанции:

• 95 км – Кавказ РФ. Вершины гор (набор высоты 5600+ м),

• 55 км – Лунный волк (набор высоты 2900+ м),

• 35 км – Семь башен (2100+ м),

• 10 км – Истанг (450+ м).

Дистанция в 95 км – ключевая на забеге и слоты на нее раскупили за час после открытия регистрации. Атлеты стартуют от берега горного озера Кезеной-Ам, а финишируют в Ведучах среди величественных вершин хребта Данедук. На дистанции они пробегают через горные хребты и перевалы, мимо древних башенных комплексов.

Также дистанция 35 км соединит две разных точки старта и финиша. Это линейная дистанция со стартом из крепости Шарой – старинного башенного комплекса XII века.

Дистанции на 10 и 55 км – круговые маршрут со стартом и финишем на курорте Ведучи. Участников ждут каменистые тропы и незабываемые панорамы высокогорных пастбищ.

Старт проводится при поддержке КАВКАЗ.РФ, Правительства и Министерства туризма Чеченской республики.

Зарегистрироваться на забег можно на сайте организаторов. Следить за обновлениями можно в Telegram-канале, на странице ВКонтакте и в специальном Telegram-чате для участников забега.