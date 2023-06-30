Открылась регистрация на забег Chechnya Wild Trail. Слоты на дистанцию 95 км раскупили за час
Открылась регистрация на трейловый забег Chechnya Wild Trail, который пройдет 7-8 октября 2023 года в Чеченской республике на территории курортов «Кезеной-Ам» и «Ведучи». Ранее гонку анонсировали как Veduchi Wild Trail, однако организаторы решили не ограничивать старт названием одного курорта.
Участникам доступны 4 дистанции:
• 95 км – Кавказ РФ. Вершины гор (набор высоты 5600+ м),
• 55 км – Лунный волк (набор высоты 2900+ м),
• 35 км – Семь башен (2100+ м),
• 10 км – Истанг (450+ м).
Дистанция в 95 км – ключевая на забеге и слоты на нее раскупили за час после открытия регистрации. Атлеты стартуют от берега горного озера Кезеной-Ам, а финишируют в Ведучах среди величественных вершин хребта Данедук. На дистанции они пробегают через горные хребты и перевалы, мимо древних башенных комплексов.
Также дистанция 35 км соединит две разных точки старта и финиша. Это линейная дистанция со стартом из крепости Шарой – старинного башенного комплекса XII века.
Дистанции на 10 и 55 км – круговые маршрут со стартом и финишем на курорте Ведучи. Участников ждут каменистые тропы и незабываемые панорамы высокогорных пастбищ.
Старт проводится при поддержке КАВКАЗ.РФ, Правительства и Министерства туризма Чеченской республики.
Зарегистрироваться на забег можно на сайте организаторов. Следить за обновлениями можно в Telegram-канале, на странице ВКонтакте и в специальном Telegram-чате для участников забега.
1 комментарий